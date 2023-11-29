https://ria.ru/20231129/gosizmena-1912576245.html
Крымчанин получил 16 лет за сбор секретных сведений для Украины
Крымчанин получил 16 лет за сбор секретных сведений для Украины - РИА Новости, 29.11.2023
Крымчанин получил 16 лет за сбор секретных сведений для Украины
Житель Ялты признан Верховным судом Крыма виновным в государственной измене за передачу украинским спецслужбам секретных данных и приговорен к 16 годам колонии, РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:14
2023-11-29T11:14
2023-11-29T11:58
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Житель Ялты признан Верховным судом Крыма виновным в государственной измене за передачу украинским спецслужбам секретных данных и приговорен к 16 годам колонии, сообщила пресс-служба суда.Установлено, что 50-летний житель Ялты с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну РФ, в том числе о сотрудниках ФСБ. В ноябре 2021 года украинского агента задержали."Подсудимому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на год и штраф 300 тысяч рублей", - сообщили в Верховном суде. Суд квалифицировал действия подсудимого по статье 275 УК РФ - государственная измена в форме шпионажа.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме из-за грифа "секретно" - как и все подобные процессы. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20231127/gosizmena-1912035151.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Крымчанин получил 16 лет за сбор секретных сведений для Украины
Суд приговорил жителя Ялты к 16 годам за сбор секретных сведений для Украины