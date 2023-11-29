https://ria.ru/20231129/gosizmena-1912576245.html

Крымчанин получил 16 лет за сбор секретных сведений для Украины

Крымчанин получил 16 лет за сбор секретных сведений для Украины - РИА Новости, 29.11.2023

Крымчанин получил 16 лет за сбор секретных сведений для Украины

Житель Ялты признан Верховным судом Крыма виновным в государственной измене за передачу украинским спецслужбам секретных данных и приговорен к 16 годам колонии, РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:14

2023-11-29T11:14

2023-11-29T11:58

специальная военная операция на украине

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ялта

россия

республика крым

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Житель Ялты признан Верховным судом Крыма виновным в государственной измене за передачу украинским спецслужбам секретных данных и приговорен к 16 годам колонии, сообщила пресс-служба суда.Установлено, что 50-летний житель Ялты с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну РФ, в том числе о сотрудниках ФСБ. В ноябре 2021 года украинского агента задержали."Подсудимому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на год и штраф 300 тысяч рублей", - сообщили в Верховном суде. Суд квалифицировал действия подсудимого по статье 275 УК РФ - государственная измена в форме шпионажа.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме из-за грифа "секретно" - как и все подобные процессы. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20231127/gosizmena-1912035151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, ялта, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр