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Пришли в замешательство. Чего Запад не ожидал от России - РИА Новости, 29.11.2023
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08:00 29.11.2023 (обновлено: 08:03 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/gosdolg-1912362105.html
Пришли в замешательство. Чего Запад не ожидал от России
Пришли в замешательство. Чего Запад не ожидал от России - РИА Новости, 29.11.2023
Пришли в замешательство. Чего Запад не ожидал от России
За девять месяцев этого года российский госдолг увеличился на 11,6% и достиг 17% ВВП. Эксперты отмечают: благодаря заемным средствам удалось вдвое сократить... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T08:00
2023-11-29T08:03
экономика
россия
япония
сша
министерство финансов рф (минфин россии)
сбербанк россии
втб
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. За девять месяцев этого года российский госдолг увеличился на 11,6% и достиг 17% ВВП. Эксперты отмечают: благодаря заемным средствам удалось вдвое сократить дефицит бюджета. Несмотря на внешнее давление, отечественная экономика сохраняет привлекательность для инвесторов. Кроме того, за счет роста котировок акций ФНБ прибавил 30%.Не так страшен долгВ Минфине итоговый бюджетный дефицит оценивают в один процент ВВП. "Дополнительные ненефтегазовые доходы поступают очень неплохо. Экономика работает", — сообщил глава ведомства Антон Силуанов.Помогли и государственные заимствования — 25,5 триллиона рублей в натуральном выражении, сообщает Счетная палата. При этом долг остается в пределах безопасного уровня в 20% от ВВП. По итогам сентября он достиг 17%. Россия остается среди государств с наиболее низким показателем. Например, в США и Италии — больше сотни, в Японии — 260%. Помимо неблагополучных стран, таких как Венесуэла (241%) и Судан (182%), в "лидерах" — Греция (170%) и Сингапур (160%).Бонды — эффективный способ пополнения бюджета, поэтому государства тщательно следят за своим финансовым имиджем. Так, США долго обладали большим кредитом доверия, и их долговые бумаги были очень популярными. Но после заморозки российских активов доверие пошатнулось. И, скажем, Эр-Рияд сократил вложения до шестилетнего минимума, Пекин — 13-летнего.Источник средствЗапад хотел разорить Россию, но не удалось. Нефть торгуется выше ценового потолка, СПГ пользуется стабильным спросом, европейские поставки переориентировали на Восток. Бюджет пополняют и инвестиции. "Облигации федерального займа привлекательны благодаря высокой доходности", — говорит кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.Основную часть выкупили резиденты, уточняют аналитики. Зарубежный капитал опасается санкций. Но это усиливает автономность, устойчивость к внешнему давлению.Около 70% приобрели кредитные организации, такие как Сбербанк, ВТБ, другие крупные структуры, указывает старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ходжа Кава. Также в ОФЗ вкладывают государственные фонды, например Фонд прямых инвестиций, физические лица и иностранные инвесторы. В частности, Китай и ряд других стран не оглядываются на санкции: Россия богата природными ресурсами, располагает большим потенциалом локализации производства и импортозамещения.В текущей ситуации эксперт положительно оценивает рост госдолга. Несмотря на беспрецедентное давление недружественных стран, правительство финансирует важные проекты, поддерживает различные отрасли, сохраняет социальные программы для населения. Это даст накопительный эффект для развития экономики.Дополнительной страховкой является рост ФНБ. Счетная палата сообщила о его пополнении на 30,8% благодаря переоценке золотых резервов, положительной курсовой разнице, а также росту акций Сбербанка, "Аэрофлота" и ВТБ. Всего там на 1 октября — 13,7 триллиона рублей.Подводные камниКонечно, наращивание долгов имеет и негативный эффект. С повышением ключевой ставки дорожает и обслуживание ОФЗ. На это уже заложили в бюджет 2,3 триллиона рублей. Если инфляцию удастся снизить, Банк России опустит ставку и эти расходы сократятся.Доцент кафедры экономики РЭУ Александр Тимофеев объясняет умеренный рост госдолга невысоким дефицитом бюджета. "От пяти до десяти процентов — многовато, но при отсутствии серьезных социальных проблем не несет угроз. Группа риска — 10-15%, при таком дефиците госдолг несопоставимо больше. В эту группу входят Япония и Сингапур", — говорит он.Кроме того, рост экономики требует увеличения реальной денежной массы. На один процент ВВП — пять процентов, на два — 10,2, на три — 15,6, на четыре — 21,3. Это достигается в том числе за счет ОФЗ.Москве не стоит опасаться потери инвестиционной привлекательности, считает эксперт. Технологическое развитие обеспечивает высокий мировой спрос на ресурсы. А из-за слабого рубля производство в России очень выгодно, что заставляет зарубежные корпорации задуматься о сотрудничестве.
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экономика, россия, япония, сша, министерство финансов рф (минфин россии), сбербанк россии, втб
Экономика, Россия, Япония, США, Министерство финансов РФ (Минфин России), Сбербанк России, ВТБ
Пришли в замешательство. Чего Запад не ожидал от России

Российский госдолг увеличился до 17% от ВВП

© AP Photo / Markus Schreiber, PoolЛидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. За девять месяцев этого года российский госдолг увеличился на 11,6% и достиг 17% ВВП. Эксперты отмечают: благодаря заемным средствам удалось вдвое сократить дефицит бюджета. Несмотря на внешнее давление, отечественная экономика сохраняет привлекательность для инвесторов. Кроме того, за счет роста котировок акций ФНБ прибавил 30%.

Не так страшен долг

В Минфине итоговый бюджетный дефицит оценивают в один процент ВВП. "Дополнительные ненефтегазовые доходы поступают очень неплохо. Экономика работает", — сообщил глава ведомства Антон Силуанов.
Помогли и государственные заимствования — 25,5 триллиона рублей в натуральном выражении, сообщает Счетная палата. При этом долг остается в пределах безопасного уровня в 20% от ВВП. По итогам сентября он достиг 17%. Россия остается среди государств с наиболее низким показателем. Например, в США и Италии — больше сотни, в Японии — 260%. Помимо неблагополучных стран, таких как Венесуэла (241%) и Судан (182%), в "лидерах" — Греция (170%) и Сингапур (160%).
© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия
Бонды — эффективный способ пополнения бюджета, поэтому государства тщательно следят за своим финансовым имиджем. Так, США долго обладали большим кредитом доверия, и их долговые бумаги были очень популярными. Но после заморозки российских активов доверие пошатнулось. И, скажем, Эр-Рияд сократил вложения до шестилетнего минимума, Пекин — 13-летнего.

Источник средств

Запад хотел разорить Россию, но не удалось. Нефть торгуется выше ценового потолка, СПГ пользуется стабильным спросом, европейские поставки переориентировали на Восток. Бюджет пополняют и инвестиции. "Облигации федерального займа привлекательны благодаря высокой доходности", — говорит кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Идеи на исходе. "Большая семерка" пытается заставить санкции работать
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Основную часть выкупили резиденты, уточняют аналитики. Зарубежный капитал опасается санкций. Но это усиливает автономность, устойчивость к внешнему давлению.
Около 70% приобрели кредитные организации, такие как Сбербанк, ВТБ, другие крупные структуры, указывает старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ходжа Кава. Также в ОФЗ вкладывают государственные фонды, например Фонд прямых инвестиций, физические лица и иностранные инвесторы. В частности, Китай и ряд других стран не оглядываются на санкции: Россия богата природными ресурсами, располагает большим потенциалом локализации производства и импортозамещения.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПродажа облигаций федерального займа частным лицам в одном из отделений Сбербанка
Продажа облигаций федерального займа частным лицам в одном из отделений Сбербанка - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Продажа облигаций федерального займа частным лицам в одном из отделений Сбербанка
В текущей ситуации эксперт положительно оценивает рост госдолга. Несмотря на беспрецедентное давление недружественных стран, правительство финансирует важные проекты, поддерживает различные отрасли, сохраняет социальные программы для населения. Это даст накопительный эффект для развития экономики.
Дополнительной страховкой является рост ФНБ. Счетная палата сообщила о его пополнении на 30,8% благодаря переоценке золотых резервов, положительной курсовой разнице, а также росту акций Сбербанка, "Аэрофлота" и ВТБ. Всего там на 1 октября — 13,7 триллиона рублей.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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Подводные камни

Конечно, наращивание долгов имеет и негативный эффект. С повышением ключевой ставки дорожает и обслуживание ОФЗ. На это уже заложили в бюджет 2,3 триллиона рублей. Если инфляцию удастся снизить, Банк России опустит ставку и эти расходы сократятся.
Доцент кафедры экономики РЭУ Александр Тимофеев объясняет умеренный рост госдолга невысоким дефицитом бюджета. "От пяти до десяти процентов — многовато, но при отсутствии серьезных социальных проблем не несет угроз. Группа риска — 10-15%, при таком дефиците госдолг несопоставимо больше. В эту группу входят Япония и Сингапур", — говорит он.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКупюры номиналом в пять тысяч рублей
Купюры номиналом в пять тысяч рублей - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Купюры номиналом в пять тысяч рублей
Кроме того, рост экономики требует увеличения реальной денежной массы. На один процент ВВП — пять процентов, на два — 10,2, на три — 15,6, на четыре — 21,3. Это достигается в том числе за счет ОФЗ.
Москве не стоит опасаться потери инвестиционной привлекательности, считает эксперт. Технологическое развитие обеспечивает высокий мировой спрос на ресурсы. А из-за слабого рубля производство в России очень выгодно, что заставляет зарубежные корпорации задуматься о сотрудничестве.
 
ЭкономикаРоссияЯпонияСШАМинистерство финансов РФ (Минфин России)Сбербанк РоссииВТБ
 
 
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