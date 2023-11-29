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В Горловке школу и два дома повредило при обстреле ВСУ
В Горловке школу и два дома повредило при обстреле ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
В Горловке школу и два дома повредило при обстреле ВСУ
Здание школы и два дома повреждены в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:03
2023-11-29T14:03
2023-11-29T14:03
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 ноя – РИА Новости. Здание школы и два дома повреждены в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела Центрально-Городского района Горловки с позиций украинских нацистов повреждена школа № 35 и жилые дома по адресам: улица Лазо, 16/4, улица Крымская, 13а", - написал Приходько. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел указанного района был произведен в 12.30 мск, выпущено четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
В Горловке школу и два дома повредило при обстреле ВСУ
Приходько: здание школы и два дома повреждены при обстреле ВСУ центра Горловки
ДОНЕЦК, 29 ноя – РИА Новости.
Здание школы и два дома повреждены в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале
.
"Вследствие обстрела Центрально-Городского района Горловки с позиций украинских нацистов повреждена школа № 35 и жилые дома по адресам: улица Лазо, 16/4, улица Крымская, 13а", - написал Приходько.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел указанного района был произведен в 12.30 мск, выпущено четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.