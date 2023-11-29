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В Горловке школу и два дома повредило при обстреле ВСУ

В Горловке школу и два дома повредило при обстреле ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023

В Горловке школу и два дома повредило при обстреле ВСУ

Здание школы и два дома повреждены в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:03

2023-11-29T14:03

2023-11-29T14:03

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 ноя – РИА Новости. Здание школы и два дома повреждены в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела Центрально-Городского района Горловки с позиций украинских нацистов повреждена школа № 35 и жилые дома по адресам: улица Лазо, 16/4, улица Крымская, 13а", - написал Приходько. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел указанного района был произведен в 12.30 мск, выпущено четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины