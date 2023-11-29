https://ria.ru/20231129/golanskie_vysoty-1912516792.html

Генассамблея ООН потребовала от Израиля прекратить оккупацию Голан

Генассамблея ООН потребовала от Израиля прекратить оккупацию Голан - РИА Новости, 29.11.2023

Генассамблея ООН потребовала от Израиля прекратить оккупацию Голан

Генеральная ассамблея ООН вновь приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть сирийские Голанские высоты, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T01:53

2023-11-29T01:53

2023-11-29T09:08

израиль

голанские высоты

генеральная ассамблея оон

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ООН, 29 ноя — РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН вновь приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть сирийские Голанские высоты, свидетельствуют результаты голосования.Члены ООН "глубоко обеспокоены тем, что Израиль не ушел с сирийских Голанских высот, которые были оккупированы с 1967 года, вопреки соответствующим резолюциям СБ ООН и Генассамблеи", говорится в документе.Резолюцию поддержало 91 государство, восемь высказались против, 62 воздержались.В отличие от резолюций Совета Безопасности, решения Генассамблеи ООН не носят обязательного характера.В результате Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне. Они не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными.

https://ria.ru/20231128/unichtozhenie-1912487565.html

израиль

голанские высоты

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