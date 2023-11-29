https://ria.ru/20231129/glukhovskiy-1912676045.html

Писателю Глуховскому* отказали в исключении из числа иноагентов

Писателю Глуховскому* отказали в исключении из числа иноагентов - РИА Новости, 29.11.2023

Писателю Глуховскому* отказали в исключении из числа иноагентов

Мосгорсуд отказался снять статус иностранного агента с писателя Дмитрия Глуховского*, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:59

2023-11-29T15:59

2023-11-29T15:59

происшествия

дмитрий глуховский

московский городской суд

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793732397_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97eb1ed1ae03dbe7c4ade498b5f92f76.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отказался снять статус иностранного агента с писателя Дмитрия Глуховского*, сообщили РИА Новости в суде. "Московский городской суд оставил в силе отказ суда первой инстанции об исключении Глуховского* из реестра иноагентов", - сказала собеседница агентства. Ранее Замоскворецкий суд Москвы отказал писателю в удовлетворении иска о признании незаконным решения Минюста, внесшего его в списки иноагентов. Останкинский суд Москвы по трем "иноагентским" протоколам уже оштрафовал Глуховского* суммарно на 140 тысяч рублей. В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Также писателю запретили администрировать интернет-сайты на срок четыре года. По версии следствия, Глуховский* разместил в своих соцсетях видеоролики, в которых якобы ВС России умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и совершают насильственные действия в отношении несовершеннолетних украинских школьниц.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231120/khitrost-1910426076.html

https://ria.ru/20231028/relokanty-1905739165.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дмитрий глуховский, московский городской суд, россия