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Писателю Глуховскому* отказали в исключении из числа иноагентов - РИА Новости, 29.11.2023
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15:59 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/glukhovskiy-1912676045.html
Писателю Глуховскому* отказали в исключении из числа иноагентов
Писателю Глуховскому* отказали в исключении из числа иноагентов - РИА Новости, 29.11.2023
Писателю Глуховскому* отказали в исключении из числа иноагентов
Мосгорсуд отказался снять статус иностранного агента с писателя Дмитрия Глуховского*, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:59
2023-11-29T15:59
происшествия
дмитрий глуховский
московский городской суд
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отказался снять статус иностранного агента с писателя Дмитрия Глуховского*, сообщили РИА Новости в суде. "Московский городской суд оставил в силе отказ суда первой инстанции об исключении Глуховского* из реестра иноагентов", - сказала собеседница агентства. Ранее Замоскворецкий суд Москвы отказал писателю в удовлетворении иска о признании незаконным решения Минюста, внесшего его в списки иноагентов. Останкинский суд Москвы по трем "иноагентским" протоколам уже оштрафовал Глуховского* суммарно на 140 тысяч рублей. В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Также писателю запретили администрировать интернет-сайты на срок четыре года. По версии следствия, Глуховский* разместил в своих соцсетях видеоролики, в которых якобы ВС России умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и совершают насильственные действия в отношении несовершеннолетних украинских школьниц.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231120/khitrost-1910426076.html
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происшествия, дмитрий глуховский, московский городской суд, россия
Происшествия, Дмитрий Глуховский, Московский городской суд, Россия
Писателю Глуховскому* отказали в исключении из числа иноагентов

Мосгорсуд отказался снять с писателя Дмитрия Глуховского статус иноагента

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПисатель Дмитрий Глуховский*
Писатель Дмитрий Глуховский* - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Писатель Дмитрий Глуховский*. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отказался снять статус иностранного агента с писателя Дмитрия Глуховского*, сообщили РИА Новости в суде.
"Московский городской суд оставил в силе отказ суда первой инстанции об исключении Глуховского* из реестра иноагентов", - сказала собеседница агентства.
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Ранее Замоскворецкий суд Москвы отказал писателю в удовлетворении иска о признании незаконным решения Минюста, внесшего его в списки иноагентов.
Останкинский суд Москвы по трем "иноагентским" протоколам уже оштрафовал Глуховского* суммарно на 140 тысяч рублей.
В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Также писателю запретили администрировать интернет-сайты на срок четыре года.
По версии следствия, Глуховский* разместил в своих соцсетях видеоролики, в которых якобы ВС России умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и совершают насильственные действия в отношении несовершеннолетних украинских школьниц.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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ПроисшествияДмитрий ГлуховскийМосковский городской судРоссия
 
 
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