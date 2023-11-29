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Количество предложений в сфере глэмпинга выросло на 80% в Подмосковье
Количество предложений в сфере глэмпинга выросло на 80% в Подмосковье - РИА Новости, 29.11.2023
Количество предложений в сфере глэмпинга выросло на 80% в Подмосковье
В Московской области в сфере глэмпинга количество предложений увеличилось на 80% за год, сейчас в регионе такие услуги предлагают 74 объекта, сообщает... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:35
2023-11-29T13:35
2023-11-29T13:35
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Московской области в сфере глэмпинга количество предложений увеличилось на 80% за год, сейчас в регионе такие услуги предлагают 74 объекта, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Рабочее совещание на тему "Глэмпинг" прошло в региональном ведомстве. Участники встречи обсудили перспективы этого направления туризма в регионе и наметили цели в работе по развитию. Поучаствовали в совещании представители регионального Мининвеста, инвесторы, представители компаний-операторов глэмпингов и производственных предприятий, нацеленных на этот сектор. Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что регион является лидером в стране по количеству предложений в сфере глэмпинга. На сегодня в Московской области доступно 74 объекта, работающих в этом формате — количество предложений по сравнению с прошлым годом выросло на 80%. "19 производственных предприятий выпускают модульные объекты по уникальным технологиям. Мы видим интерес бизнеса к дальнейшему развитию глэмпинга в регионе и готовы активно содействовать этим инициативам", — сказала Зиновьева, которую цитирует пресс-служба. Она добавила, что для повышения интенсивности развития сферы его необходимо вынести в отдельное направление, например, необходимы отдельные цифровые сервисы, которые упростят и ускорят запуск проектов. Кроме того, участники встречи обсудили разработку отдельных мер поддержки для глэмпинга. По информации пресс-службы, еще одним важным вопросом совещания стало совершенствование нормативного регулирования ведения деятельности: обсуждались единые требования к глэмпингам и требования к их размещению. По итогам совещания приняли решение проработать вопросы разработки электронных сервисов для глэмпинга и размещения их на Инвестпортале, РПГУ, Инвестиционной карте Подмосковья.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), отдых в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), отдых в России
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Московской области в сфере глэмпинга количество предложений увеличилось на 80% за год, сейчас в регионе такие услуги предлагают 74 объекта, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Рабочее совещание на тему "Глэмпинг" прошло в региональном ведомстве. Участники встречи обсудили перспективы этого направления туризма
в регионе и наметили цели в работе по развитию. Поучаствовали в совещании представители регионального Мининвеста, инвесторы, представители компаний-операторов глэмпингов и производственных предприятий, нацеленных на этот сектор.
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Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что регион является лидером в стране по количеству предложений в сфере глэмпинга. На сегодня в Московской области доступно 74 объекта, работающих в этом формате — количество предложений по сравнению с прошлым годом выросло на 80%.
"19 производственных предприятий выпускают модульные объекты по уникальным технологиям. Мы видим интерес бизнеса к дальнейшему развитию глэмпинга в регионе и готовы активно содействовать этим инициативам", — сказала Зиновьева, которую цитирует пресс-служба.
Она добавила, что для повышения интенсивности развития сферы его необходимо вынести в отдельное направление, например, необходимы отдельные цифровые сервисы, которые упростят и ускорят запуск проектов. Кроме того, участники встречи обсудили разработку отдельных мер поддержки для глэмпинга.
По информации пресс-службы, еще одним важным вопросом совещания стало совершенствование нормативного регулирования ведения деятельности: обсуждались единые требования к глэмпингам и требования к их размещению. По итогам совещания приняли решение проработать вопросы разработки электронных сервисов для глэмпинга и размещения их на Инвестпортале, РПГУ, Инвестиционной карте Подмосковья.