https://ria.ru/20231129/gergiev-1912713780.html
Швыдкой: Венгерский оперный театр хочет пригласить Гергиева на гастроли
Швыдкой: Венгерский оперный театр хочет пригласить Гергиева на гастроли - РИА Новости, 29.11.2023
Швыдкой: Венгерский оперный театр хочет пригласить Гергиева на гастроли
Руководство Венгерской национальной оперы высказало желание пригласить на гастроли российского дирижера Валерия Гергиева с оркестром Мариинского театра для... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:52
2023-11-29T17:52
2023-11-29T17:53
культура
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БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Руководство Венгерской национальной оперы высказало желание пригласить на гастроли российского дирижера Валерия Гергиева с оркестром Мариинского театра для исполнения 8-й симфонии Густава Малера, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, находящийся с рабочим визитом в Будапеште. По его словам, руководство Венгерской оперы заинтересовано в расширении контактов с Мариинским и Большим театрами, тем более что в ее репертуаре много русских произведений, поскольку театр проводит сезон славянской музыки. "Обширнейший русский репертуар, который позволяет обмениваться солистами, и наши венгерские коллеги выразили заинтересованность в сотрудничестве такого плана. Кроме того, они попросили меня соединить их с маэстро Гергиевым на предмет его возможного выступления в Венгрии в следующем году. Они хотели бы, чтобы он продирижировал 8-й симфонией Малера – это огромное сочинение, которое требует и большого мастерства, и значительных ресурсов творческих, необходимы и хор, и оркестр", - сказал Швыдкой журналистам. Спецпредставитель российского президента отметил, что "Будапешт может стать местом притяжения европейских любителей музыки, потому что венгерские коллеги хотят сделать акцент на сотрудничестве с лучшими российскими исполнителями, музыкантами, дирижерами". "Это, естественно, даст дополнительный импульс для зрителей, Будапешт в этом смысле может стать местом встреч с российской музыкой, которые, по существу, сегодня в других европейских столицах, может быть, даже невозможны", - добавил он. В январе 2023 года в Венгерском государственном оперном театре прошли премьерные показы оперы Сергея Прокофьева "Война и мир" по одноименному роману Льва Толстого на русском языке. Посол России в Венгрии ранее отмечал, что русская музыка сохраняет популярность в Венгрии, несмотря на тренд отмены русской культуры, охвативший ряд западных стран.
https://ria.ru/20231017/vengriya-1903289986.html
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валерий гергиев, мариинский театр, венгрия, михаил швыдкой, будапешт, сергей прокофьев, в мире
Культура, Валерий Гергиев, Мариинский театр, Венгрия, Михаил Швыдкой, Будапешт, Сергей Прокофьев, В мире
Швыдкой: Венгерский оперный театр хочет пригласить Гергиева на гастроли
Швыдкой: Венгерский оперный театр хочет пригласить дирижера Гергиева на гастроли
БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Руководство Венгерской национальной оперы высказало желание пригласить на гастроли российского дирижера Валерия Гергиева с оркестром Мариинского театра для исполнения 8-й симфонии Густава Малера, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, находящийся с рабочим визитом в Будапеште.
По его словам, руководство Венгерской оперы заинтересовано в расширении контактов с Мариинским и Большим театрами, тем более что в ее репертуаре много русских произведений, поскольку театр проводит сезон славянской музыки.
Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России
"Обширнейший русский репертуар, который позволяет обмениваться солистами, и наши венгерские коллеги выразили заинтересованность в сотрудничестве такого плана. Кроме того, они попросили меня соединить их с маэстро Гергиевым на предмет его возможного выступления в Венгрии
в следующем году. Они хотели бы, чтобы он продирижировал 8-й симфонией Малера – это огромное сочинение, которое требует и большого мастерства, и значительных ресурсов творческих, необходимы и хор, и оркестр", - сказал Швыдкой журналистам.
Спецпредставитель российского президента отметил, что "Будапешт может стать местом притяжения европейских любителей музыки, потому что венгерские коллеги хотят сделать акцент на сотрудничестве с лучшими российскими исполнителями, музыкантами, дирижерами".
«
"Это, естественно, даст дополнительный импульс для зрителей, Будапешт в этом смысле может стать местом встреч с российской музыкой, которые, по существу, сегодня в других европейских столицах, может быть, даже невозможны", - добавил он.
В январе 2023 года в Венгерском государственном оперном театре прошли премьерные показы оперы Сергея Прокофьева
"Война и мир" по одноименному роману Льва Толстого
на русском языке.
Посол России в Венгрии ранее отмечал, что русская музыка сохраняет популярность в Венгрии, несмотря на тренд отмены русской культуры, охвативший ряд западных стран.
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