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Путин заявил о перспективах развития генетики в России - РИА Новости, 29.11.2023
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20:27 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/genetika-1912757205.html
Путин заявил о перспективах развития генетики в России
Путин заявил о перспективах развития генетики в России - РИА Новости, 29.11.2023
Путин заявил о перспективах развития генетики в России
России нельзя ничего пропустить в области генетики, у кого будут успехи, тот будет лучшим, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T20:27
2023-11-29T20:27
россия
владимир путин
наука
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. России нельзя ничего пропустить в области генетики, у кого будут успехи, тот будет лучшим, заявил президент России Владимир Путин. На встрече с участниками Конгресса молодых ученых Путин, отвечая на вопросы, сообщил, что сегодня в России отношение к генетике не такое, как раньше. "Кто будет преуспевать в генетике, тот получит принципиально качественные конкурентные преимущества поколенческого характера, судьбоносные. Поэтому здесь нам нельзя ни в коем случае ничего пропустить важного. Будем работать обязательно", - сказал Путин. Глава государства отметил, что генетика – это наиболее перспективное, чрезвычайно важное направление исследований. "Это даже, как искусственный интеллект, будет в основе прогресса по очень многим направлениям деятельности правительств, государств и вообще жизнедеятельности человека", - подчеркнул Путин.
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россия, владимир путин, наука
Россия, Владимир Путин, Наука
Путин заявил о перспективах развития генетики в России

Путин назвал генетику наиболее перспективным направлением исследований

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. России нельзя ничего пропустить в области генетики, у кого будут успехи, тот будет лучшим, заявил президент России Владимир Путин.
На встрече с участниками Конгресса молодых ученых Путин, отвечая на вопросы, сообщил, что сегодня в России отношение к генетике не такое, как раньше.
"Кто будет преуспевать в генетике, тот получит принципиально качественные конкурентные преимущества поколенческого характера, судьбоносные. Поэтому здесь нам нельзя ни в коем случае ничего пропустить важного. Будем работать обязательно", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что генетика – это наиболее перспективное, чрезвычайно важное направление исследований.
"Это даже, как искусственный интеллект, будет в основе прогресса по очень многим направлениям деятельности правительств, государств и вообще жизнедеятельности человека", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
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