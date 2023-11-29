https://ria.ru/20231129/genetika-1912757205.html

Путин заявил о перспективах развития генетики в России

Путин заявил о перспективах развития генетики в России - РИА Новости, 29.11.2023

Путин заявил о перспективах развития генетики в России

России нельзя ничего пропустить в области генетики, у кого будут успехи, тот будет лучшим, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T20:27

2023-11-29T20:27

2023-11-29T20:27

россия

владимир путин

наука

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. России нельзя ничего пропустить в области генетики, у кого будут успехи, тот будет лучшим, заявил президент России Владимир Путин. На встрече с участниками Конгресса молодых ученых Путин, отвечая на вопросы, сообщил, что сегодня в России отношение к генетике не такое, как раньше. "Кто будет преуспевать в генетике, тот получит принципиально качественные конкурентные преимущества поколенческого характера, судьбоносные. Поэтому здесь нам нельзя ни в коем случае ничего пропустить важного. Будем работать обязательно", - сказал Путин. Глава государства отметил, что генетика – это наиболее перспективное, чрезвычайно важное направление исследований. "Это даже, как искусственный интеллект, будет в основе прогресса по очень многим направлениям деятельности правительств, государств и вообще жизнедеятельности человека", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20231129/khimiya-1912756969.html

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россия, владимир путин, наука