https://ria.ru/20231129/gazifikatsiya-1912700889.html

Руденя поставил задачи по газификации Тверской области

Руденя поставил задачи по газификации Тверской области - РИА Новости, 29.11.2023

Руденя поставил задачи по газификации Тверской области

В Тверской области за 2024-2026 годы по региональной программе газификации планируют построить 1610 километров межпоселковых и распределительных сетей,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:14

2023-11-29T17:14

2023-11-29T17:14

тверская область

игорь руденя

удомля

лесной

ржев

жкх

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ТВЕРЬ, 29 ноя - РИА Новости. В Тверской области за 2024-2026 годы по региональной программе газификации планируют построить 1610 километров межпоселковых и распределительных сетей, газифицировать 90 населенных пунктов, предоставить возможность газификации для 43,3 тысячи квартир и домовладений, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ход реализации региональной программы газификации в 2023 году и задачи по этому направлению на ближайший трехлетний период рассмотрены в среду на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. Одна из приоритетных задач программы – до 2026 года включительно газифицировать все административные центры муниципальных образований региона. "Стратегия газификации – создать максимальные возможности для развития предприятий, новых рабочих мест во внебюджетной сфере, зафиксировать планирование расходов для бюджетных учреждений. Переход к газу позволит более четко работать в части обеспечения теплоснабжением, энергоснабжением наших населенных пунктов", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба. Региональная программа газификации реализуется поэтапно. Начиная с 2020 года построено почти 600 километров газовых сетей, к инфраструктуре подключено 33 новых населенных пункта, общее количество газифицированных домовладений увеличилось с 471,4 тысячи до 489 тысяч. В прошлом году были построены межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы в Жарковском, Красном Холме и Молокове. В 2023 году в рамках программы построено 15 газовых объектов общей протяженностью 172 километра в 13 муниципалитетах В 2024-2026 годы предусмотрено строительство газопроводов и распределительных сетей для газификации Белого, Весьегонска, Западной Двины, Максатихи, Нелидова, Оленина, Сандова, Торопца, Удомли и села Лесное. В частности, уже в следующем году планируется приступить к строительству газопровода-отвода от Ржева до Нелидова. Глава региона отметил, что важно обеспечить своевременную синхронизацию строительства газопроводов и распределительных сетей с работами по догазификации домовладений, которая теперь в соответствии с поручением президента РФ реализуется на постоянной основе. Всего в настоящее время программой догазификации охвачены 615 населенных пунктов в 27 муниципалитетах Верхневолжья. На сегодняшний день заключено 13652 договора, по 11205 договорам газ подведен к границам домовладений, по 5268 - пришел в дома. В числе обозначенных главой региона приоритетов - подключение к газу социальных учреждений: объектов образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта. Руденя подчеркнул, что в уже газифицированных населенных пунктах работы по подключению социальных объектов к газу должны быть проведены в 2024 году.

https://ria.ru/20231128/produktsiya-1912470629.html

https://ria.ru/20231116/medpomosch-1909852252.html

удомля

лесной

ржев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, удомля, лесной, ржев, жкх