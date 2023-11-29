https://ria.ru/20231129/gaza-1912719600.html

Катар надеется, что скоро сможет объявить о продлении перемирия в Газе

Катар надеется, что скоро сможет объявить о продлении перемирия в Газе - РИА Новости, 29.11.2023

Катар надеется, что скоро сможет объявить о продлении перемирия в Газе

Катар оптимистично настроен по вопросу продления перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС и надеется, что о нем будет объявлено через несколько... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T18:12

2023-11-29T18:12

2023-11-29T18:15

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

в мире

катар

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Катар оптимистично настроен по вопросу продления перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС и надеется, что о нем будет объявлено через несколько часов, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. "Мы надеемся, что через несколько часов состоится освобождение последней группы (заложников – ред.), а также мы сможем объявить о продлении (перемирия – ред.)", - сказал он телеканалу CNN. По словам аль-Ансари, условия продления перемирия будут те же, что и ранее. При этом он отметил, что в первую очередь будут освобождены женщины и дети, но освобождение мужчин и пленных военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также обсуждалось и может состояться в ближайшем будущем. В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ сообщали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продления перемирия. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, катар