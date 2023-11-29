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Секретарь правительства Израиля опроверг слухи о длительном перемирии - РИА Новости, 29.11.2023
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16:52 29.11.2023 (обновлено: 16:53 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/gaza-1912693493.html
Секретарь правительства Израиля опроверг слухи о длительном перемирии
Секретарь правительства Израиля опроверг слухи о длительном перемирии - РИА Новости, 29.11.2023
Секретарь правительства Израиля опроверг слухи о длительном перемирии
Секретарь израильского правительства Йоси Фукс сообщил в социальной сети X, что никакой сделки по обмену заложников, которая бы привела к прекращению войны или... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:52
2023-11-29T16:53
израиль
в мире
биньямин нетаньяху
хамас
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
катар
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя – РИА Новости. Секретарь израильского правительства Йоси Фукс сообщил в социальной сети X, что никакой сделки по обмену заложников, которая бы привела к прекращению войны или длительному режиму прекращения огня, не будет, подобные слухи являются фейком. Во вторник израильская радиостанция Kan сообщала со ссылкой на источники, что представители разведок США, Израиля и Египта обсуждали с властями Катара в Дохе возможность заключения нового соглашения между Израилем и ХАМАС, в рамках которого палестинское движение освободит всех заложников, включая солдат, а Израиль взамен освободит еще большее число палестинцев из тюрем и согласится на долгосрочное прекращение огня в секторе Газа. Реагируя на эту публикацию, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир пригрозил развалить правящую коалицию, если Израиль не возобновит войну с ХАМАС по окончании режима прекращения огня. &quot;Я дам вам один совет, как в эти тяжелые дни отличить правдивые новости от фейковых. Любые слухи о том, что будет сделка по обмену заложниками, которая приведет к концу войны или продолжительному прекращению огня, является фейком&quot;, - написал секретарь кабмина Биньямина Нетаньяху.В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа людей. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября.
израиль
египет
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израиль, в мире, биньямин нетаньяху, хамас, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, катар
Израиль, В мире, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Катар
Секретарь правительства Израиля опроверг слухи о длительном перемирии

Секретарь правительства Израиля опроверг слухи о возможном длительном перемирии

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя – РИА Новости. Секретарь израильского правительства Йоси Фукс сообщил в социальной сети X, что никакой сделки по обмену заложников, которая бы привела к прекращению войны или длительному режиму прекращения огня, не будет, подобные слухи являются фейком.
Во вторник израильская радиостанция Kan сообщала со ссылкой на источники, что представители разведок США, Израиля и Египта обсуждали с властями Катара в Дохе возможность заключения нового соглашения между Израилем и ХАМАС, в рамках которого палестинское движение освободит всех заложников, включая солдат, а Израиль взамен освободит еще большее число палестинцев из тюрем и согласится на долгосрочное прекращение огня в секторе Газа. Реагируя на эту публикацию, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир пригрозил развалить правящую коалицию, если Израиль не возобновит войну с ХАМАС по окончании режима прекращения огня.
«

"Я дам вам один совет, как в эти тяжелые дни отличить правдивые новости от фейковых. Любые слухи о том, что будет сделка по обмену заложниками, которая приведет к концу войны или продолжительному прекращению огня, является фейком", - написал секретарь кабмина Биньямина Нетаньяху.

В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа людей. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября.
 
ИзраильВ миреБиньямин НетаньяхуХАМАСЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаКатар
 
 
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