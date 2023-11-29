Секретарь правительства Израиля опроверг слухи о длительном перемирии
Секретарь правительства Израиля опроверг слухи о возможном длительном перемирии
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя – РИА Новости. Секретарь израильского правительства Йоси Фукс сообщил в социальной сети X, что никакой сделки по обмену заложников, которая бы привела к прекращению войны или длительному режиму прекращения огня, не будет, подобные слухи являются фейком.
Во вторник израильская радиостанция Kan сообщала со ссылкой на источники, что представители разведок США, Израиля и Египта обсуждали с властями Катара в Дохе возможность заключения нового соглашения между Израилем и ХАМАС, в рамках которого палестинское движение освободит всех заложников, включая солдат, а Израиль взамен освободит еще большее число палестинцев из тюрем и согласится на долгосрочное прекращение огня в секторе Газа. Реагируя на эту публикацию, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир пригрозил развалить правящую коалицию, если Израиль не возобновит войну с ХАМАС по окончании режима прекращения огня.
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"Я дам вам один совет, как в эти тяжелые дни отличить правдивые новости от фейковых. Любые слухи о том, что будет сделка по обмену заложниками, которая приведет к концу войны или продолжительному прекращению огня, является фейком", - написал секретарь кабмина Биньямина Нетаньяху.
В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа людей. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября.