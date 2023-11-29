https://ria.ru/20231129/gaza-1912693493.html

Секретарь правительства Израиля опроверг слухи о длительном перемирии

Секретарь правительства Израиля опроверг слухи о длительном перемирии - РИА Новости, 29.11.2023

Секретарь правительства Израиля опроверг слухи о длительном перемирии

Секретарь израильского правительства Йоси Фукс сообщил в социальной сети X, что никакой сделки по обмену заложников, которая бы привела к прекращению войны или... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:52

2023-11-29T16:52

2023-11-29T16:53

израиль

в мире

биньямин нетаньяху

хамас

египет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

катар

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя – РИА Новости. Секретарь израильского правительства Йоси Фукс сообщил в социальной сети X, что никакой сделки по обмену заложников, которая бы привела к прекращению войны или длительному режиму прекращения огня, не будет, подобные слухи являются фейком. Во вторник израильская радиостанция Kan сообщала со ссылкой на источники, что представители разведок США, Израиля и Египта обсуждали с властями Катара в Дохе возможность заключения нового соглашения между Израилем и ХАМАС, в рамках которого палестинское движение освободит всех заложников, включая солдат, а Израиль взамен освободит еще большее число палестинцев из тюрем и согласится на долгосрочное прекращение огня в секторе Газа. Реагируя на эту публикацию, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир пригрозил развалить правящую коалицию, если Израиль не возобновит войну с ХАМАС по окончании режима прекращения огня. "Я дам вам один совет, как в эти тяжелые дни отличить правдивые новости от фейковых. Любые слухи о том, что будет сделка по обмену заложниками, которая приведет к концу войны или продолжительному прекращению огня, является фейком", - написал секретарь кабмина Биньямина Нетаньяху.В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа людей. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября.

израиль

египет

сектор газа

катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, в мире, биньямин нетаньяху, хамас, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, катар