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ХАМАС заявило о гибели трех израильских заложников при обстрелах ЦАХАЛ - РИА Новости, 29.11.2023
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16:31 29.11.2023 (обновлено: 16:37 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/gaza-1912686308.html
ХАМАС заявило о гибели трех израильских заложников при обстрелах ЦАХАЛ
ХАМАС заявило о гибели трех израильских заложников при обстрелах ЦАХАЛ - РИА Новости, 29.11.2023
ХАМАС заявило о гибели трех израильских заложников при обстрелах ЦАХАЛ
Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили о гибели трёх израильских заложников в результате предыдущих бомбардировок ЦАХАЛ... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:31
2023-11-29T16:37
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
катар
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ТУНИС, 29 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили о гибели трёх израильских заложников в результате предыдущих бомбардировок ЦАХАЛ сектора Газа, говорится в заявлении организации."Бригады "Аль-Кассам" объявляют о гибели трёх задержанных сионистов в результате предыдущей сионистской бомбардировки сектора Газа", - говорится в заявлении группировки в ее Telegram-канале.В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, катар
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Катар
ХАМАС заявило о гибели трех израильских заложников при обстрелах ЦАХАЛ

ХАМАС заявило о гибели трех израильских заложников при обстрелах ЦАХАЛ в Газе

© AP Photo / Adel HanaЗдание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Adel Hana
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
ТУНИС, 29 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили о гибели трёх израильских заложников в результате предыдущих бомбардировок ЦАХАЛ сектора Газа, говорится в заявлении организации.
"Бригады "Аль-Кассам" объявляют о гибели трёх задержанных сионистов в результате предыдущей сионистской бомбардировки сектора Газа", - говорится в заявлении группировки в ее Telegram-канале.
В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.
 
В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильКатар
 
 
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