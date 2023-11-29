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ХАМАС заявило о гибели трех израильских заложников при обстрелах ЦАХАЛ

ХАМАС заявило о гибели трех израильских заложников при обстрелах ЦАХАЛ - РИА Новости, 29.11.2023

ХАМАС заявило о гибели трех израильских заложников при обстрелах ЦАХАЛ

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили о гибели трёх израильских заложников в результате предыдущих бомбардировок ЦАХАЛ... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:31

2023-11-29T16:31

2023-11-29T16:37

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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ТУНИС, 29 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили о гибели трёх израильских заложников в результате предыдущих бомбардировок ЦАХАЛ сектора Газа, говорится в заявлении организации."Бригады "Аль-Кассам" объявляют о гибели трёх задержанных сионистов в результате предыдущей сионистской бомбардировки сектора Газа", - говорится в заявлении группировки в ее Telegram-канале.В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.

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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, катар