https://ria.ru/20231129/gaza-1912640068.html

Эксперт объяснил разное отношение в Европе к ситуации в секторе Газа

Эксперт объяснил разное отношение в Европе к ситуации в секторе Газа - РИА Новости, 29.11.2023

Эксперт объяснил разное отношение в Европе к ситуации в секторе Газа

Разница в отношении европейских государств к ситуации в Газе связана с размером мусульманских и еврейских диаспор в различных странах, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:00

2023-11-29T14:00

2023-11-29T14:00

в мире

израиль

франция

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германия

сектор газа

нидерланды

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Разница в отношении европейских государств к ситуации в Газе связана с размером мусульманских и еврейских диаспор в различных странах, заявил РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино. "На самом деле, чтобы понять разницу в позициях европейских государств, нужно сначала рассмотреть относительную значимость еврейской и мусульманской общин в различных странах. Именно это разрывает западные демократии на части, поскольку в мусульманской общине развился антисемитизм, основанный на антисионизме", – считает эксперт. По его словам, во Франции проживает самое большое после США еврейское население за пределами Израиля, но его численность сокращается, а вес ислама во Франции за последние десятилетия значительно вырос. "Это объясняет, почему президент (Франции) Макрон вращается на антагонистических позициях, защищая, с одной стороны, право Израиля на самооборону, а с другой – громко требуя постоянного прекращения огня в Газе", – уточняет он. По словам эксперта, в Германии правительство находится в сложном положении, поскольку должно принимать во внимание большое количество мусульманского населения, особенно турецкого. История Третьего рейха и Холокоста заставила Германию безоговорочно поддержать Израиль, что и происходит сегодня, но не так явно, как в прошлом, говорит Асселино. В Бельгии рост мусульманского населения, по словам политолога, объясняет, почему бельгийский премьер-министр Александр де Кроо занимает позицию, очень близкую к позиции палестинцев, чем вызвал недовольство властей Израиля. В Нидерландах проживает многочисленное, хорошо интегрированное еврейское население, но массовое прибытие мигрантов с Ближнего Востока вызвало неприятие иммиграции и ислама среди населения, символом чего стала победа на выборах Герта Вилдерс, продолжает Асселино. "Вилдерс зашел так далеко, что хочет запретить Коран. Если бы Вилдерсу удалось сформировать свое коалиционное правительство, он наверняка занял бы твердую произраильскую позицию", – считает собеседник агентства. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231113/konflikt-1908986548.html

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в мире, израиль, франция, сша, германия, сектор газа, нидерланды, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году