https://ria.ru/20231129/gaza-1912638371.html

Турция рассчитывает принять в среду 50 человек из сектора Газа

Турция рассчитывает принять в среду 50 человек из сектора Газа - РИА Новости, 29.11.2023

Турция рассчитывает принять в среду 50 человек из сектора Газа

Анкара рассчитывает принять в среду 26 пациентов и 24 сопровождающих из Газы, сообщил газете Star министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:52

2023-11-29T13:52

2023-11-29T13:52

в мире

турция

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Анкара рассчитывает принять в среду 26 пациентов и 24 сопровождающих из Газы, сообщил газете Star министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.Ранее Коджа заявил, что места для полевых госпиталей, предназначенных для раненых в секторе Газа, готовы, медицинская помощь будет оказана на месте."Сегодня в Анкару прибудут 26 пациентов из Газы в сопровождении 24 сопровождающих", - приводит слова министра газета.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

турция

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа