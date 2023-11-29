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Турция рассчитывает принять в среду 50 человек из сектора Газа - РИА Новости, 29.11.2023
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13:52 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/gaza-1912638371.html
Турция рассчитывает принять в среду 50 человек из сектора Газа
Турция рассчитывает принять в среду 50 человек из сектора Газа - РИА Новости, 29.11.2023
Турция рассчитывает принять в среду 50 человек из сектора Газа
Анкара рассчитывает принять в среду 26 пациентов и 24 сопровождающих из Газы, сообщил газете Star министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:52
2023-11-29T13:52
в мире
турция
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Анкара рассчитывает принять в среду 26 пациентов и 24 сопровождающих из Газы, сообщил газете Star министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.Ранее Коджа заявил, что места для полевых госпиталей, предназначенных для раненых в секторе Газа, готовы, медицинская помощь будет оказана на месте."Сегодня в Анкару прибудут 26 пациентов из Газы в сопровождении 24 сопровождающих", - приводит слова министра газета.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
турция
сектор газа
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в мире, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Турция, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Турция рассчитывает принять в среду 50 человек из сектора Газа

Минздрав Турции в среду примет 26 пациентов и 24 сопровождающих из Газы

© AP Photo / Hatem AliАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Автомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Анкара рассчитывает принять в среду 26 пациентов и 24 сопровождающих из Газы, сообщил газете Star министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Ранее Коджа заявил, что места для полевых госпиталей, предназначенных для раненых в секторе Газа, готовы, медицинская помощь будет оказана на месте.
"Сегодня в Анкару прибудут 26 пациентов из Газы в сопровождении 24 сопровождающих", - приводит слова министра газета.
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В миреТурцияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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