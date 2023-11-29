https://ria.ru/20231129/gaza-1912638371.html
Турция рассчитывает принять в среду 50 человек из сектора Газа
Турция рассчитывает принять в среду 50 человек из сектора Газа - РИА Новости, 29.11.2023
Турция рассчитывает принять в среду 50 человек из сектора Газа
Анкара рассчитывает принять в среду 26 пациентов и 24 сопровождающих из Газы, сообщил газете Star министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:52
2023-11-29T13:52
2023-11-29T13:52
в мире
турция
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Анкара рассчитывает принять в среду 26 пациентов и 24 сопровождающих из Газы, сообщил газете Star министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.Ранее Коджа заявил, что места для полевых госпиталей, предназначенных для раненых в секторе Газа, готовы, медицинская помощь будет оказана на месте."Сегодня в Анкару прибудут 26 пациентов из Газы в сопровождении 24 сопровождающих", - приводит слова министра газета.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Турция, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Турция рассчитывает принять в среду 50 человек из сектора Газа
Минздрав Турции в среду примет 26 пациентов и 24 сопровождающих из Газы