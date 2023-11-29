https://ria.ru/20231129/fsin-1912555480.html

В УФСИН Якутии рассказали об ориентировке на мужчину с женским фото

В УФСИН Якутии рассказали об ориентировке на мужчину с женским фото - РИА Новости, 29.11.2023

В УФСИН Якутии рассказали об ориентировке на мужчину с женским фото

В Якутии разыскивается житель республики, уклоняющийся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, он часто переодевается в женщину, поэтому в ориентировке - РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:24

2023-11-29T10:24

2023-11-29T10:24

происшествия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. В Якутии разыскивается житель республики, уклоняющийся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, он часто переодевается в женщину, поэтому в ориентировке - его фото в женском обличии, сообщили РИА Новости в пресс-службе уголовно-исполнительной инспекции управления ФСИН по республике. Пользователи соцсети распространили фото объявления от УФСИН, где вместе с текстом о розыске некоего Андрея Габышева 1985 года рождения размещена фотография женщины. Позже ориентировка дополнилась пояснением о том, что разыскиваемый "может переодеваться в женщину и представляется именем Кузана". Как отметили в ведомстве, это реальный случай. "Житель Якутии уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. В объявлении о розыске размещена фотография из его страниц в соцсети, где Габышев в образе женщины", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231122/arest-1911196747.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), республика саха (якутия)