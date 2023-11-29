Рейтинг@Mail.ru
В УФСИН Якутии рассказали об ориентировке на мужчину с женским фото - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/fsin-1912555480.html
В УФСИН Якутии рассказали об ориентировке на мужчину с женским фото
В УФСИН Якутии рассказали об ориентировке на мужчину с женским фото - РИА Новости, 29.11.2023
В УФСИН Якутии рассказали об ориентировке на мужчину с женским фото
В Якутии разыскивается житель республики, уклоняющийся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, он часто переодевается в женщину, поэтому в ориентировке - РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:24
2023-11-29T10:24
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792414451_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_7e055983a9efca4e17ffe84e315ab7eb.jpg
ЯКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. В Якутии разыскивается житель республики, уклоняющийся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, он часто переодевается в женщину, поэтому в ориентировке - его фото в женском обличии, сообщили РИА Новости в пресс-службе уголовно-исполнительной инспекции управления ФСИН по республике. Пользователи соцсети распространили фото объявления от УФСИН, где вместе с текстом о розыске некоего Андрея Габышева 1985 года рождения размещена фотография женщины. Позже ориентировка дополнилась пояснением о том, что разыскиваемый "может переодеваться в женщину и представляется именем Кузана". Как отметили в ведомстве, это реальный случай. "Житель Якутии уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. В объявлении о розыске размещена фотография из его страниц в соцсети, где Габышев в образе женщины", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231122/arest-1911196747.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792414451_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c7312f689a15ee7fb90fc4e9d4b2fd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), республика саха (якутия)
Происшествия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Республика Саха (Якутия)
В УФСИН Якутии рассказали об ориентировке на мужчину с женским фото

ФСИН: в Якутии разыскивают правонарушителя, часто переодевающегося в женщину

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудница ФСИН России
Сотрудница ФСИН России - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Сотрудница ФСИН России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. В Якутии разыскивается житель республики, уклоняющийся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, он часто переодевается в женщину, поэтому в ориентировке - его фото в женском обличии, сообщили РИА Новости в пресс-службе уголовно-исполнительной инспекции управления ФСИН по республике.
Пользователи соцсети распространили фото объявления от УФСИН, где вместе с текстом о розыске некоего Андрея Габышева 1985 года рождения размещена фотография женщины. Позже ориентировка дополнилась пояснением о том, что разыскиваемый "может переодеваться в женщину и представляется именем Кузана".
Как отметили в ведомстве, это реальный случай.
«
"Житель Якутии уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. В объявлении о розыске размещена фотография из его страниц в соцсети, где Габышев в образе женщины", - отметили в пресс-службе.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Экс-замминистра энергетики Нидзельского посадили под домашний арест
22 ноября, 21:55
 
ПроисшествияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Республика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала