Водитель рассказал, как усложнился путь между Россией и Финляндией
Водитель: путь из Финляндии в РФ, на который уходил час, теперь занимает день
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
МАПП ЛОТТА (Мурманская обл.), 29 ноя - РИА Новости. Больше всех от решения закрыть КПП на границе с РФ пострадали те, кто живет в самой Финляндии и часто ездит в Россию, теперь путь, на который раньше уходило один-два часа, занимает целый день, рассказал РИА Новости водитель Артур, имеющий российско-финское гражданство.
Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи – Лотта. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии". Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия из РФ граждан третьих стран - Сирии, Индии, Марокко, всего более 30 национальностей - закрыло семь КПП на границе с Россией. Сухопутная граница будет на замке как минимум до 13 декабря.
Выходец из России Артур рассказал, что живет в Финляндии с 2005 года, но в РФ бывает часто. В четверг вез родственников в Карелию через единственный оставшийся в этот день открытым КПП "Лотта" на севере Мурманской области.
"Хуже всех тем, у кого два паспорта, у кого родственники в России и Финляндии, они больше всех пострадали. Раньше я за час мог приехать в Россию, теперь мне нужен день, чтобы сделать огромный крюк", - рассказал Артур.
Ему пришлось проехать 900 километров в одну сторону в Россию и теперь нужно возвращаться обратно. "Очень грустно стало", - резюмировал Артур.
"Дурдом", - так коротко охарактеризовал ситуацию другой водитель, въехавший из Финляндии в Россию. Представиться он отказался, но рассказал, что также имеет двойное гражданство, живет в Хельсинки. К 13.30 мск он проехал уже 16 часов, еще столько же потратит, чтобы добраться в Карелию.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.