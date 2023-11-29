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Песков заявил, что Европа утрачивает конкурентоспособность - РИА Новости, 29.11.2023
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12:40 29.11.2023 (обновлено: 12:55 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/evropa-1912613073.html
Песков заявил, что Европа утрачивает конкурентоспособность
Песков заявил, что Европа утрачивает конкурентоспособность - РИА Новости, 29.11.2023
Песков заявил, что Европа утрачивает конкурентоспособность
Европа может без России, но теряет свою конкурентоспособность, покупая втридорога у других, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:40
2023-11-29T12:55
европа
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Европа может без России, но теряет свою конкурентоспособность, покупая втридорога у других, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее СМИ сообщали, что министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела подтвердил, что Чехия попросила власти Евросоюза сделать для нее исключение на запрет импорта российской стали до 2028 года, поскольку страна не сможет обойтись без этих поставок."Гипотетически рассуждая, Европа может без России, но тогда Европа теряет свою конкурентоспособность, потому что тогда ей приходится те же товары, будь это энергоресурсы или еще что-то, покупать у других стран, но втридорога. И, собственно, тогда получается, что в предбанкротное состояние попадает и европейская промышленность, и конкретные производители и так далее", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что, по данным ряда экспертов, несмотря на санкционный режим, страны ЕС скупили половину российского сжиженного газа, а чешский министр подтвердил сообщения о просьбе властям ЕС по поводу российской стали."Поэтому, да, по-прежнему, наши товары пользуются популярностью и покупаются, в том числе и в европейских странах", - добавил он.
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европа, россия, дмитрий песков, в мире
Европа, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков заявил, что Европа утрачивает конкурентоспособность

Песков: Европа теряет свою конкурентоспособность, покупая втридорога у других

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Европа может без России, но теряет свою конкурентоспособность, покупая втридорога у других, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщали, что министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела подтвердил, что Чехия попросила власти Евросоюза сделать для нее исключение на запрет импорта российской стали до 2028 года, поскольку страна не сможет обойтись без этих поставок.
«
"Гипотетически рассуждая, Европа может без России, но тогда Европа теряет свою конкурентоспособность, потому что тогда ей приходится те же товары, будь это энергоресурсы или еще что-то, покупать у других стран, но втридорога. И, собственно, тогда получается, что в предбанкротное состояние попадает и европейская промышленность, и конкретные производители и так далее", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что, по данным ряда экспертов, несмотря на санкционный режим, страны ЕС скупили половину российского сжиженного газа, а чешский министр подтвердил сообщения о просьбе властям ЕС по поводу российской стали.
"Поэтому, да, по-прежнему, наши товары пользуются популярностью и покупаются, в том числе и в европейских странах", - добавил он.
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