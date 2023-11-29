https://ria.ru/20231129/evropa-1912613073.html

Песков заявил, что Европа утрачивает конкурентоспособность

Песков заявил, что Европа утрачивает конкурентоспособность - РИА Новости, 29.11.2023

Песков заявил, что Европа утрачивает конкурентоспособность

Европа может без России, но теряет свою конкурентоспособность, покупая втридорога у других, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:40

2023-11-29T12:40

2023-11-29T12:55

европа

россия

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911681017_948:0:2623:942_1920x0_80_0_0_7eed3c79ce13827be65b48e2eb4e7ca3.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Европа может без России, но теряет свою конкурентоспособность, покупая втридорога у других, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее СМИ сообщали, что министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела подтвердил, что Чехия попросила власти Евросоюза сделать для нее исключение на запрет импорта российской стали до 2028 года, поскольку страна не сможет обойтись без этих поставок."Гипотетически рассуждая, Европа может без России, но тогда Европа теряет свою конкурентоспособность, потому что тогда ей приходится те же товары, будь это энергоресурсы или еще что-то, покупать у других стран, но втридорога. И, собственно, тогда получается, что в предбанкротное состояние попадает и европейская промышленность, и конкретные производители и так далее", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что, по данным ряда экспертов, несмотря на санкционный режим, страны ЕС скупили половину российского сжиженного газа, а чешский министр подтвердил сообщения о просьбе властям ЕС по поводу российской стали."Поэтому, да, по-прежнему, наши товары пользуются популярностью и покупаются, в том числе и в европейских странах", - добавил он.

https://ria.ru/20231125/gaz-1911774520.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, россия, дмитрий песков, в мире