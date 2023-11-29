Песков заявил, что Европа утрачивает конкурентоспособность
Песков: Европа теряет свою конкурентоспособность, покупая втридорога у других
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Европа может без России, но теряет свою конкурентоспособность, покупая втридорога у других, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщали, что министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела подтвердил, что Чехия попросила власти Евросоюза сделать для нее исключение на запрет импорта российской стали до 2028 года, поскольку страна не сможет обойтись без этих поставок.
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"Гипотетически рассуждая, Европа может без России, но тогда Европа теряет свою конкурентоспособность, потому что тогда ей приходится те же товары, будь это энергоресурсы или еще что-то, покупать у других стран, но втридорога. И, собственно, тогда получается, что в предбанкротное состояние попадает и европейская промышленность, и конкретные производители и так далее", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что, по данным ряда экспертов, несмотря на санкционный режим, страны ЕС скупили половину российского сжиженного газа, а чешский министр подтвердил сообщения о просьбе властям ЕС по поводу российской стали.
"Поэтому, да, по-прежнему, наши товары пользуются популярностью и покупаются, в том числе и в европейских странах", - добавил он.