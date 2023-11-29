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Захарова заявила, что эвакуация из сектора Газа продолжится

Захарова заявила, что эвакуация из сектора Газа продолжится - РИА Новости, 29.11.2023

Захарова заявила, что эвакуация из сектора Газа продолжится

Вывод всех иностранцев из сектора Газа через КПП "Рафах" приостановлен из-за обмена заложников-израильтян на заключенных-палестинцев, но эвакуация россиян будет РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:09

2023-11-29T11:09

2023-11-29T11:22

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

в мире

мария захарова

хамас

израиль

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вывод всех иностранцев из сектора Газа через КПП "Рафах" приостановлен из-за обмена заложников-израильтян на заключенных-палестинцев, но эвакуация россиян будет продолжена после открытия, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для СМИ."В настоящее время поэтапный вывод иностранных граждан через КПП "Рафах" приостановлен. Он приостановлен для всех государств в связи с мероприятиями по обмену лицами, которые удерживались сторонами", - заявила Захарова.Она добавила, что МИД РФ рассчитывает "на скорейшее возобновление этого процесса (вывода иностранцев - ред.), и эвакуационная работа будет продолжена".В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа людей. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, в мире, мария захарова, хамас, израиль