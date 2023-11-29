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Оренбургскую елку на выставке "Россия" украсили элементами пухового платка - РИА Новости, 29.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
22:04 29.11.2023 (обновлено: 22:05 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/elka-1912771137.html
Оренбургскую елку на выставке "Россия" украсили элементами пухового платка
Оренбургскую елку на выставке "Россия" украсили элементами пухового платка - РИА Новости, 29.11.2023
Оренбургскую елку на выставке "Россия" украсили элементами пухового платка
На международной выставке-форуме "Россия" новогоднюю елку Оренбургской области декорировали необычными украшениями с элементами пухового платка, их сделали... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T22:04
2023-11-29T22:05
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
оренбургская область
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" новогоднюю елку Оренбургской области декорировали необычными украшениями с элементами пухового платка, их сделали местные мастера, сообщает пресс-служба регионального правительства. В материале отмечается, что первого декабря на главной аллее ВДНХ откроется экспозиция "Елки России". Всего в ней представлено 90 деревьев – 89 от каждого региона, еще одно олицетворяет символ всей страны. Каждую елку украшают так, чтобы отразить особенности субъектов РФ. "Елка региона – это дополнительная возможность рассказать об Оренбуржье. Необычные украшения, сделанные руками наших мастеров, декорированы элементами пухового платка. Его узоры схожи с зимними орнаментами, поэтому воплощают в себе атмосферу морозной зимы. Уверен, наши украшения станут еще одним символом Нового года не только для оренбуржцев, но и для всех россиян", – приводятся в сообщении слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. По данным пресс-службы, дизайн елки разрабатывала творческая группа оренбургских художников, дизайнеров, мастеров пуховязального промысла. В изготовлении игрушек принимали участие специалисты Регионального центра развития культуры Оренбургской области, художники-бутафоры Оренбургского областного театра кукол, мастерицы Фабрики оренбургских пуховых платков и Дома пуховой моды Анны Советовой. Всего на дереве – 110 украшений. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231128/svadba-1912445462.html
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выставка-форум "россия", оренбургская область, россия
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Оренбургская область, Россия
Оренбургскую елку на выставке "Россия" украсили элементами пухового платка

Оренбургскую елку на выставке "Россия" украсили элементами пухового платка

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСветовая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума "Россия"
Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" новогоднюю елку Оренбургской области декорировали необычными украшениями с элементами пухового платка, их сделали местные мастера, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В материале отмечается, что первого декабря на главной аллее ВДНХ откроется экспозиция "Елки России". Всего в ней представлено 90 деревьев – 89 от каждого региона, еще одно олицетворяет символ всей страны. Каждую елку украшают так, чтобы отразить особенности субъектов РФ.
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"Елка региона – это дополнительная возможность рассказать об Оренбуржье. Необычные украшения, сделанные руками наших мастеров, декорированы элементами пухового платка. Его узоры схожи с зимними орнаментами, поэтому воплощают в себе атмосферу морозной зимы. Уверен, наши украшения станут еще одним символом Нового года не только для оренбуржцев, но и для всех россиян", – приводятся в сообщении слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
По данным пресс-службы, дизайн елки разрабатывала творческая группа оренбургских художников, дизайнеров, мастеров пуховязального промысла. В изготовлении игрушек принимали участие специалисты Регионального центра развития культуры Оренбургской области, художники-бутафоры Оренбургского областного театра кукол, мастерицы Фабрики оренбургских пуховых платков и Дома пуховой моды Анны Советовой. Всего на дереве – 110 украшений.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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