Оренбургскую елку на выставке "Россия" украсили элементами пухового платка
Оренбургскую елку на выставке "Россия" украсили элементами пухового платка
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСветовая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума "Россия"
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" новогоднюю елку Оренбургской области декорировали необычными украшениями с элементами пухового платка, их сделали местные мастера, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В материале отмечается, что первого декабря на главной аллее ВДНХ откроется экспозиция "Елки России". Всего в ней представлено 90 деревьев – 89 от каждого региона, еще одно олицетворяет символ всей страны. Каждую елку украшают так, чтобы отразить особенности субъектов РФ.
"Елка региона – это дополнительная возможность рассказать об Оренбуржье. Необычные украшения, сделанные руками наших мастеров, декорированы элементами пухового платка. Его узоры схожи с зимними орнаментами, поэтому воплощают в себе атмосферу морозной зимы. Уверен, наши украшения станут еще одним символом Нового года не только для оренбуржцев, но и для всех россиян", – приводятся в сообщении слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
По данным пресс-службы, дизайн елки разрабатывала творческая группа оренбургских художников, дизайнеров, мастеров пуховязального промысла. В изготовлении игрушек принимали участие специалисты Регионального центра развития культуры Оренбургской области, художники-бутафоры Оренбургского областного театра кукол, мастерицы Фабрики оренбургских пуховых платков и Дома пуховой моды Анны Советовой. Всего на дереве – 110 украшений.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.