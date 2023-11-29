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Современный "Экотехнопарк" построят в Липецкой области - РИА Новости, 29.11.2023
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Липецкая область
 
11:28 29.11.2023 (обновлено: 11:29 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/ekotekhnopark-1912580215.html
Современный "Экотехнопарк" построят в Липецкой области
Современный "Экотехнопарк" построят в Липецкой области - РИА Новости, 29.11.2023
Современный "Экотехнопарк" построят в Липецкой области
Соглашение о строительстве современного "Экотехнопарка" подписали накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, гендиректор ППК "Российский... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:28
2023-11-29T11:29
липецкая область
игорь артамонов
денис буцаев
российский экологический оператор
жкх
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ЛИПЕЦК, 29 ноя – РИА Новости. Соглашение о строительстве современного "Экотехнопарка" подписали накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, гендиректор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев и генеральный директор компании "СтройСельхозГарант" Никита Мыза, сообщили в пресс-службе правительства региона. Там отметили, что "Экотехнопарк" позволит Липецкой области вдвое снизить количество твердых коммунальных отходов, направляемых на полигоны. "Мы уже проделали большую работу по рекультивации свалок, внедряем раздельный сбор мусора. Запуск "Экотехнопарка" станет еще одним важным шагом к цивилизованному обращению с отходами и бережному отношению к природе. Для региона очень своевременный и необходимый проект. От практики стопроцентного захоронения отходов нужно уходить. Сортировка, переработка, вторичное использование – только современные подходы", – сказал Артамонов, комментируя подписание. Губернатор отметил, что объект создается в соответствии с указом президента России в рамках федерального проекта "Комплексная система по обращению с ТКО". В процессе строительства будут использованы экологически нейтральные технологии, сводящие к минимуму воздействие на окружающую среду. Буцаев, в свою очередь, подчеркнул, что проект основывается на современных российских технологиях, аналогов которым по определённым позициям не имеется, в том числе в ближнем зарубежье.
https://ria.ru/20231127/elektrobusy-1912039981.html
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игорь артамонов, денис буцаев, российский экологический оператор, жкх
Липецкая область, Игорь Артамонов, Денис Буцаев, Российский экологический оператор, ЖКХ

Современный "Экотехнопарк" построят в Липецкой области

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиСовременный "Экотехнопарк" построят в Липецкой области
Современный Экотехнопарк построят в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 29 ноя – РИА Новости. Соглашение о строительстве современного "Экотехнопарка" подписали накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, гендиректор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев и генеральный директор компании "СтройСельхозГарант" Никита Мыза, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Там отметили, что "Экотехнопарк" позволит Липецкой области вдвое снизить количество твердых коммунальных отходов, направляемых на полигоны.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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27 ноября, 10:22
"Мы уже проделали большую работу по рекультивации свалок, внедряем раздельный сбор мусора. Запуск "Экотехнопарка" станет еще одним важным шагом к цивилизованному обращению с отходами и бережному отношению к природе. Для региона очень своевременный и необходимый проект. От практики стопроцентного захоронения отходов нужно уходить. Сортировка, переработка, вторичное использование – только современные подходы", – сказал Артамонов, комментируя подписание.
Губернатор отметил, что объект создается в соответствии с указом президента России в рамках федерального проекта "Комплексная система по обращению с ТКО". В процессе строительства будут использованы экологически нейтральные технологии, сводящие к минимуму воздействие на окружающую среду.
Буцаев, в свою очередь, подчеркнул, что проект основывается на современных российских технологиях, аналогов которым по определённым позициям не имеется, в том числе в ближнем зарубежье.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновДенис БуцаевРоссийский экологический операторЖКХ
 
 
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