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Минэкономразвития оценило рост ВВП в годовом выражении - РИА Новости, 29.11.2023
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20:15 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/ekonomika-1912754710.html
Минэкономразвития оценило рост ВВП в годовом выражении
Минэкономразвития оценило рост ВВП в годовом выражении - РИА Новости, 29.11.2023
Минэкономразвития оценило рост ВВП в годовом выражении
Рост ВВП России замедлился в октябре до 5% в годовом выражении после 5,6% в сентябре, в январе-октябре ВВП вырос на 3,2%, говорится в обзоре министерства... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T20:15
2023-11-29T20:15
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Рост ВВП России замедлился в октябре до 5% в годовом выражении после 5,6% в сентябре, в январе-октябре ВВП вырос на 3,2%, говорится в обзоре министерства экономического развития "О текущей ситуации в экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в октябре 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 5% год к году (в сентябре 5,6% год к году), а уровень двухлетней давности – на 1,8% (1,5% в сентябре). С исключением сезонного фактора рост ВВП составил 0,3% после 0,5% месяцем ранее. В целом за 10 месяцев 2023 года ВВП вырос на 3,2% год к году, к уровню двухлетней давности на 1,1%", — говорится в документе. В среду Росстат сообщил, что экономика России за январь-сентябрь текущего года выросла 2,9% в годовом выражении. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году вырастет на 2,8%. При этом российские власти в последнее время озвучивали более оптимистичные прогнозы и анонсировали рост экономики на 3% или даже выше. В Минэкономразвития отмечали, что основными драйверами экономики выступают обрабатывающие производства, строительство и сельское хозяйство, а также потребительский спрос. По прогнозу ЦБ, экономика России вырастет в текущем году на 2,2-2,7%, в 2024 - на 0,5-1,5%.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Минэкономразвития оценило рост ВВП в годовом выражении

МЭР: ВВП РФ в октябре вырос на 5% в годовом выражении

© iStock.com / PinkypillsБизнесмен изучает графики
Бизнесмен изучает графики - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© iStock.com / Pinkypills
Бизнесмен изучает графики. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Рост ВВП России замедлился в октябре до 5% в годовом выражении после 5,6% в сентябре, в январе-октябре ВВП вырос на 3,2%, говорится в обзоре министерства экономического развития "О текущей ситуации в экономике".
«
"По оценке Минэкономразвития России, в октябре 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 5% год к году (в сентябре 5,6% год к году), а уровень двухлетней давности – на 1,8% (1,5% в сентябре). С исключением сезонного фактора рост ВВП составил 0,3% после 0,5% месяцем ранее. В целом за 10 месяцев 2023 года ВВП вырос на 3,2% год к году, к уровню двухлетней давности на 1,1%", — говорится в документе.
В среду Росстат сообщил, что экономика России за январь-сентябрь текущего года выросла 2,9% в годовом выражении.
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году вырастет на 2,8%. При этом российские власти в последнее время озвучивали более оптимистичные прогнозы и анонсировали рост экономики на 3% или даже выше. В Минэкономразвития отмечали, что основными драйверами экономики выступают обрабатывающие производства, строительство и сельское хозяйство, а также потребительский спрос.
По прогнозу ЦБ, экономика России вырастет в текущем году на 2,2-2,7%, в 2024 - на 0,5-1,5%.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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