https://ria.ru/20231129/ekonomika-1912754710.html

Минэкономразвития оценило рост ВВП в годовом выражении

Минэкономразвития оценило рост ВВП в годовом выражении - РИА Новости, 29.11.2023

Минэкономразвития оценило рост ВВП в годовом выражении

Рост ВВП России замедлился в октябре до 5% в годовом выражении после 5,6% в сентябре, в январе-октябре ВВП вырос на 3,2%, говорится в обзоре министерства... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T20:15

2023-11-29T20:15

2023-11-29T20:15

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Рост ВВП России замедлился в октябре до 5% в годовом выражении после 5,6% в сентябре, в январе-октябре ВВП вырос на 3,2%, говорится в обзоре министерства экономического развития "О текущей ситуации в экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в октябре 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 5% год к году (в сентябре 5,6% год к году), а уровень двухлетней давности – на 1,8% (1,5% в сентябре). С исключением сезонного фактора рост ВВП составил 0,3% после 0,5% месяцем ранее. В целом за 10 месяцев 2023 года ВВП вырос на 3,2% год к году, к уровню двухлетней давности на 1,1%", — говорится в документе. В среду Росстат сообщил, что экономика России за январь-сентябрь текущего года выросла 2,9% в годовом выражении. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году вырастет на 2,8%. При этом российские власти в последнее время озвучивали более оптимистичные прогнозы и анонсировали рост экономики на 3% или даже выше. В Минэкономразвития отмечали, что основными драйверами экономики выступают обрабатывающие производства, строительство и сельское хозяйство, а также потребительский спрос. По прогнозу ЦБ, экономика России вырастет в текущем году на 2,2-2,7%, в 2024 - на 0,5-1,5%.

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф)