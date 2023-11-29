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В Калининградской области экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 29.11.2023
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19:53 29.11.2023 (обновлено: 20:06 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/dtp-1912749827.html
В Калининградской области экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП
В Калининградской области экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 29.11.2023
В Калининградской области экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП
Экскурсионный автобус, в котором находись 39 детей, столкнулся с двумя легковыми автомобилями, сообщает в МЧС региона. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T19:53
2023-11-29T20:06
происшествия
калининградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛИНИНГРАД, 29 ноя - РИА Новости. Экскурсионный автобус, в котором находись 39 детей, столкнулся с двумя легковыми автомобилями, сообщает в МЧС региона. "На трассе Чернышевское-Калининград в районе посёлка Знаменск экскурсионный автобус с детьми столкнулся с двумя легковыми автомобилями", - говорится в сообщении. Отмечено, что в результате столкновения травмы получили три человека. В автобусе ехало 39 детей, школьники следовали на экскурсию. По предварительным данным никто из детей не пострадал. К месту аварии оперативно прибыли спасатели. Пожарные отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание повреждённых автомобилей. "На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230609/avtobusy-1877206085.html
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
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происшествия, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининградской области экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП

МЧС: в Калининградской области экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП

© Фото : МЧС Калининградской область/TelegramДТП на трассе Чернышевское-Калининград в районе посёлка Знаменск
ДТП на трассе Чернышевское-Калининград в районе посёлка Знаменск - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : МЧС Калининградской область/Telegram
ДТП на трассе Чернышевское-Калининград в районе посёлка Знаменск
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КАЛИНИНГРАД, 29 ноя - РИА Новости. Экскурсионный автобус, в котором находись 39 детей, столкнулся с двумя легковыми автомобилями, сообщает в МЧС региона.
"На трассе Чернышевское-Калининград в районе посёлка Знаменск экскурсионный автобус с детьми столкнулся с двумя легковыми автомобилями", - говорится в сообщении.
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Отмечено, что в результате столкновения травмы получили три человека. В автобусе ехало 39 детей, школьники следовали на экскурсию. По предварительным данным никто из детей не пострадал. К месту аварии оперативно прибыли спасатели. Пожарные отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание повреждённых автомобилей.
"На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКалининградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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