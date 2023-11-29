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В результате ДТП с маршрутным такси в Иркутске пострадали пять человек - РИА Новости, 29.11.2023
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07:38 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/dtp-1912532323.html
В результате ДТП с маршрутным такси в Иркутске пострадали пять человек
В результате ДТП с маршрутным такси в Иркутске пострадали пять человек - РИА Новости, 29.11.2023
В результате ДТП с маршрутным такси в Иркутске пострадали пять человек
В Иркутске при столкновении маршрутного такси и иномарки пять человек доставлены в больницу, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T07:38
2023-11-29T07:38
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. В Иркутске при столкновении маршрутного такси и иномарки пять человек доставлены в больницу, сообщает Иркутская областная прокуратура. Как отмечается, сотрудники полиции разбираются в причинах ДТП с участием маршрутного такси №32 и автомобиля Mitsubishi Lancer. "В результате автоаварии в медицинское учреждение доставлены оба водителя и трое пассажиров. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются" - говорится в сообщении. Прокуратура контролирует ход проверочных мероприятий.
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иркутск, происшествия
Иркутск, Происшествия
В результате ДТП с маршрутным такси в Иркутске пострадали пять человек

При столкновении маршрутного такси и иномарки в Иркутске пострадали пять человек

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ИРКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. В Иркутске при столкновении маршрутного такси и иномарки пять человек доставлены в больницу, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Как отмечается, сотрудники полиции разбираются в причинах ДТП с участием маршрутного такси №32 и автомобиля Mitsubishi Lancer.
"В результате автоаварии в медицинское учреждение доставлены оба водителя и трое пассажиров. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются" - говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует ход проверочных мероприятий.
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