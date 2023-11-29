https://ria.ru/20231129/dtp-1912532323.html

В результате ДТП с маршрутным такси в Иркутске пострадали пять человек

В результате ДТП с маршрутным такси в Иркутске пострадали пять человек - РИА Новости, 29.11.2023

В результате ДТП с маршрутным такси в Иркутске пострадали пять человек

В Иркутске при столкновении маршрутного такси и иномарки пять человек доставлены в больницу, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T07:38

2023-11-29T07:38

2023-11-29T07:38

иркутск

происшествия

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ИРКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. В Иркутске при столкновении маршрутного такси и иномарки пять человек доставлены в больницу, сообщает Иркутская областная прокуратура. Как отмечается, сотрудники полиции разбираются в причинах ДТП с участием маршрутного такси №32 и автомобиля Mitsubishi Lancer. "В результате автоаварии в медицинское учреждение доставлены оба водителя и трое пассажиров. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются" - говорится в сообщении. Прокуратура контролирует ход проверочных мероприятий.

https://ria.ru/20231128/dtp-1912384678.html

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иркутск, происшествия