https://ria.ru/20231129/dobrovoltsy-1912737436.html

ГД одобрила проект об ответственности для добровольцев за правонарушения

ГД одобрила проект об ответственности для добровольцев за правонарушения - РИА Новости, 29.11.2023

ГД одобрила проект об ответственности для добровольцев за правонарушения

Госдума приняла в первом чтении два законопроекта об уголовной ответственности за правонарушения, совершенные при выполнении боевых задач в составе... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T19:00

2023-11-29T19:00

2023-11-29T19:00

госдума рф

общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении два законопроекта об уголовной ответственности за правонарушения, совершенные при выполнении боевых задач в составе добровольческих формирований. Одним законопроектом уточняется подсудность уголовных дел военным судам. Теперь к их подсудности относятся уголовные дела о преступлениях, совершенных гражданами, пребывающими в добровольческих формированиях, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту. "Законопроектом предлагается предусмотреть для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственность за уголовные правонарушения, совершенные при выполнении задач в составе указанных формирований", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Также законопроектом учитываются различия правового статуса военнослужащих и добровольцев, при распространении на последних статей УК, посвященных преступлениям против военной службы. В пояснительной записке отмечается, что законопроектом также вносятся изменения в УПК, предусматривающие процессуальный порядок привлечения добровольцев к уголовной ответственности. "Законопроектом предлагается привлекать добровольцев к уголовной ответственности за преступления, ответственность за которые наступает в указанные периоды (в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий)", - говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1901935054.html

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госдума рф, общество