https://ria.ru/20231129/derevya-1912564226.html

В Татарстане в рамках акции "Сохраним лес" посадили два миллиона саженцев

В Татарстане в рамках акции "Сохраним лес" посадили два миллиона саженцев - РИА Новости, 29.11.2023

В Татарстане в рамках акции "Сохраним лес" посадили два миллиона саженцев

Более 2 миллионов саженцев деревьев высажено в Татарстане в 2023 году в рамках всероссийской акции "Сохраним лес", сообщает министерство лесного хозяйства... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:42

2023-11-29T10:42

2023-11-29T10:42

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151000/19/1510001953_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_8a3d4c49c183731d4b7ffc19da021654.jpg

КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Более 2 миллионов саженцев деревьев высажено в Татарстане в 2023 году в рамках всероссийской акции "Сохраним лес", сообщает министерство лесного хозяйства республики. "В министерстве лесного хозяйства Татарстана подвели итоги всероссийской акции "Сохраним лес". Всего в ее рамках в республике было высажено более 2 миллионов штук посадочного материала на площади около 600 гектаров", - говорится в сообщении. По информации Минлесхоза, наиболее масштабную работу в рамках акции провели в Высокогорском, Лаишевском, Бугульминском, Буинском и Черемшанском районах республики. "Леса – это не только национальное богатство, но еще и экологический каркас нашей страны. Признательны всем, кто принял участие во всероссийской акции "Сохраним лес" и внес свой вклад в сбережение и приумножение лесов. Мы будем следить за состоянием высаженных деревьев", - отметил начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения министерства Тимур Галиев. Организаторами всероссийской акции "Сохраним лес" выступают министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства и всероссийское общественное движение "Волонтеры леса". Акция проводится в рамках национального проекта "Экология", инициированного по поручению президента РФ. Цель акции – посадить в этом году 70 миллионов деревьев в поддержку наиболее пострадавших от лесных пожаров регионов.

https://ria.ru/20231124/kazan-1911572203.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика татарстан (татарстан)