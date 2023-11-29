https://ria.ru/20231129/derevya-1912564226.html
В Татарстане в рамках акции "Сохраним лес" посадили два миллиона саженцев
В Татарстане в рамках акции "Сохраним лес" посадили два миллиона саженцев - РИА Новости, 29.11.2023
В Татарстане в рамках акции "Сохраним лес" посадили два миллиона саженцев
Более 2 миллионов саженцев деревьев высажено в Татарстане в 2023 году в рамках всероссийской акции "Сохраним лес", сообщает министерство лесного хозяйства... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:42
2023-11-29T10:42
2023-11-29T10:42
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Более 2 миллионов саженцев деревьев высажено в Татарстане в 2023 году в рамках всероссийской акции "Сохраним лес", сообщает министерство лесного хозяйства республики. "В министерстве лесного хозяйства Татарстана подвели итоги всероссийской акции "Сохраним лес". Всего в ее рамках в республике было высажено более 2 миллионов штук посадочного материала на площади около 600 гектаров", - говорится в сообщении. По информации Минлесхоза, наиболее масштабную работу в рамках акции провели в Высокогорском, Лаишевском, Бугульминском, Буинском и Черемшанском районах республики. "Леса – это не только национальное богатство, но еще и экологический каркас нашей страны. Признательны всем, кто принял участие во всероссийской акции "Сохраним лес" и внес свой вклад в сбережение и приумножение лесов. Мы будем следить за состоянием высаженных деревьев", - отметил начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения министерства Тимур Галиев. Организаторами всероссийской акции "Сохраним лес" выступают министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства и всероссийское общественное движение "Волонтеры леса". Акция проводится в рамках национального проекта "Экология", инициированного по поручению президента РФ. Цель акции – посадить в этом году 70 миллионов деревьев в поддержку наиболее пострадавших от лесных пожаров регионов.
https://ria.ru/20231124/kazan-1911572203.html
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республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане в рамках акции "Сохраним лес" посадили два миллиона саженцев
В Татарстане в рамках акции "Сохраним лес" посадили более 2 миллионов саженцев
КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Более 2 миллионов саженцев деревьев высажено в Татарстане в 2023 году в рамках всероссийской акции "Сохраним лес", сообщает министерство лесного хозяйства республики.
«
"В министерстве лесного хозяйства Татарстана подвели итоги всероссийской акции "Сохраним лес". Всего в ее рамках в республике было высажено более 2 миллионов штук посадочного материала на площади около 600 гектаров", - говорится в сообщении.
По информации Минлесхоза, наиболее масштабную работу в рамках акции провели в Высокогорском, Лаишевском, Бугульминском, Буинском и Черемшанском районах республики.
"Леса – это не только национальное богатство, но еще и экологический каркас нашей страны. Признательны всем, кто принял участие во всероссийской акции "Сохраним лес" и внес свой вклад в сбережение и приумножение лесов. Мы будем следить за состоянием высаженных деревьев", - отметил начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения министерства Тимур Галиев.
Организаторами всероссийской акции "Сохраним лес" выступают министерство природных ресурсов и экологии РФ
, Федеральное агентство лесного хозяйства и всероссийское общественное движение "Волонтеры леса". Акция проводится в рамках национального проекта "Экология", инициированного по поручению президента РФ.
Цель акции – посадить в этом году 70 миллионов деревьев в поддержку наиболее пострадавших от лесных пожаров регионов.
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