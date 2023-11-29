https://ria.ru/20231129/den_onlayn-predprinimatelya-1912696444.html

День онлайн-предпринимателя предложили учредить в России

День онлайн-предпринимателя предложили учредить в России - РИА Новости, 29.11.2023

День онлайн-предпринимателя предложили учредить в России

Тинькофф и крупные компании из онлайн-бизнеса предложили учредить в России День онлайн-предпринимателя, сообщается на сайте кредитной организации. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:04

2023-11-29T17:04

2023-11-29T17:04

экономика

россия

банки

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Тинькофф и крупные компании из онлайн-бизнеса предложили учредить в России День онлайн-предпринимателя, сообщается на сайте кредитной организации. Там отмечается, что в числе инициаторов идеи - Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет", "Авито", "Мегамаркет", Lamoda, СДЭК, Boxberry, Sunlight, FlowWow. Инициативу по созданию профессионального праздника также поддержали аналитические агентства Data Insight и INFOLine-Аналитика. День онлайн-предпринимателя объединит людей, связавших свою жизнь с предпринимательством в интернете. Новый профессиональный праздник будет отмечаться в первый четверг после черной пятницы — в этом году он придется на 30 ноября. Создатели данной инициативы сообщают, что интернет-торговля играет огромную роль в жизни и экономике страны. Значимость онлайн-предпринимательства и особенно интернет-торговли постоянно растет. "В сложные времена пандемии и трансформации 2020–2022 годов одной из опор экономики оставались те, кто строит свой бизнес в онлайне. И эти люди заслуживают признания и своего профессионального праздника. В большинстве других значимых секторах экономики есть собственные праздники: День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в октябре, День работников торговли в июле и т. д. Есть несколько праздников, отчасти связанных с онлайн-бизнесом: в апреле отмечается день Рунета, а в мае — День российского предпринимателя. Но нет единого дня, который бы объединил людей, связавших свою жизнь с онлайн-предпринимательством", - говорится в сообщении. В компании отметили, что конец года является самым горячим сезоном для онлайн-бизнеса. После ноябрьских распродаж наступает новогодний ажиотаж. Для продавцов на маркетплейсах, сотрудников сервисов доставки и всех, кто обслуживает ИТ-инфраструктуру, это большие нагрузки. В День онлайн-предпринимателя представители отрасли смогут сделать передышку.

https://ria.ru/20231123/tinkoff-1911460929.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, банки