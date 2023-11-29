Рейтинг@Mail.ru
День онлайн-предпринимателя предложили учредить в России - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/den_onlayn-predprinimatelya-1912696444.html
День онлайн-предпринимателя предложили учредить в России
День онлайн-предпринимателя предложили учредить в России - РИА Новости, 29.11.2023
День онлайн-предпринимателя предложили учредить в России
Тинькофф и крупные компании из онлайн-бизнеса предложили учредить в России День онлайн-предпринимателя, сообщается на сайте кредитной организации. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:04
2023-11-29T17:04
экономика
россия
банки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912681877_0:135:1920:1215_1920x0_80_0_0_fd11da0b5e86ededf8272258cc4cca8a.jpg
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Тинькофф и крупные компании из онлайн-бизнеса предложили учредить в России День онлайн-предпринимателя, сообщается на сайте кредитной организации. Там отмечается, что в числе инициаторов идеи - Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет", "Авито", "Мегамаркет", Lamoda, СДЭК, Boxberry, Sunlight, FlowWow. Инициативу по созданию профессионального праздника также поддержали аналитические агентства Data Insight и INFOLine-Аналитика. День онлайн-предпринимателя объединит людей, связавших свою жизнь с предпринимательством в интернете. Новый профессиональный праздник будет отмечаться в первый четверг после черной пятницы — в этом году он придется на 30 ноября. Создатели данной инициативы сообщают, что интернет-торговля играет огромную роль в жизни и экономике страны. Значимость онлайн-предпринимательства и особенно интернет-торговли постоянно растет. "В сложные времена пандемии и трансформации 2020–2022 годов одной из опор экономики оставались те, кто строит свой бизнес в онлайне. И эти люди заслуживают признания и своего профессионального праздника. В большинстве других значимых секторах экономики есть собственные праздники: День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в октябре, День работников торговли в июле и т. д. Есть несколько праздников, отчасти связанных с онлайн-бизнесом: в апреле отмечается день Рунета, а в мае — День российского предпринимателя. Но нет единого дня, который бы объединил людей, связавших свою жизнь с онлайн-предпринимательством", - говорится в сообщении. В компании отметили, что конец года является самым горячим сезоном для онлайн-бизнеса. После ноябрьских распродаж наступает новогодний ажиотаж. Для продавцов на маркетплейсах, сотрудников сервисов доставки и всех, кто обслуживает ИТ-инфраструктуру, это большие нагрузки. В День онлайн-предпринимателя представители отрасли смогут сделать передышку.
https://ria.ru/20231123/tinkoff-1911460929.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912681877_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_e043a39614f9c94c360b106f6c2750f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, банки
Экономика, Россия, Банки

День онлайн-предпринимателя предложили учредить в России

© Фото : пресс-служба АО "Тинькофф Банк"День онлайн-предпринимателя предложили учредить в России
День онлайн-предпринимателя предложили учредить в России - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : пресс-служба АО "Тинькофф Банк"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Тинькофф и крупные компании из онлайн-бизнеса предложили учредить в России День онлайн-предпринимателя, сообщается на сайте кредитной организации.
Там отмечается, что в числе инициаторов идеи - Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет", "Авито", "Мегамаркет", Lamoda, СДЭК, Boxberry, Sunlight, FlowWow. Инициативу по созданию профессионального праздника также поддержали аналитические агентства Data Insight и INFOLine-Аналитика.
Нейронные связи в мозге - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Тинькофф создаст собственные специализированные Большие языковые модели
23 ноября, 22:15
День онлайн-предпринимателя объединит людей, связавших свою жизнь с предпринимательством в интернете. Новый профессиональный праздник будет отмечаться в первый четверг после черной пятницы — в этом году он придется на 30 ноября.
Создатели данной инициативы сообщают, что интернет-торговля играет огромную роль в жизни и экономике страны. Значимость онлайн-предпринимательства и особенно интернет-торговли постоянно растет.
«
"В сложные времена пандемии и трансформации 2020–2022 годов одной из опор экономики оставались те, кто строит свой бизнес в онлайне. И эти люди заслуживают признания и своего профессионального праздника. В большинстве других значимых секторах экономики есть собственные праздники: День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в октябре, День работников торговли в июле и т. д. Есть несколько праздников, отчасти связанных с онлайн-бизнесом: в апреле отмечается день Рунета, а в мае — День российского предпринимателя. Но нет единого дня, который бы объединил людей, связавших свою жизнь с онлайн-предпринимательством", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что конец года является самым горячим сезоном для онлайн-бизнеса. После ноябрьских распродаж наступает новогодний ажиотаж. Для продавцов на маркетплейсах, сотрудников сервисов доставки и всех, кто обслуживает ИТ-инфраструктуру, это большие нагрузки. В День онлайн-предпринимателя представители отрасли смогут сделать передышку.
 
ЭкономикаРоссияБанки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала