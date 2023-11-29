https://ria.ru/20231129/delo-1912690044.html

Суд в Ивановской области рассмотрит дело об истязании детей в лагере

Суд в Ивановской области рассмотрит дело об истязании детей в лагере - РИА Новости, 29.11.2023

Суд в Ивановской области рассмотрит дело об истязании детей в лагере

В Вичугский городской суд Ивановской области поступило дело о незаконном лишении свободы и истязании детей в лагере в 2018 году, сообщила объединенная... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:42

2023-11-29T16:42

2023-11-29T16:42

происшествия

ивановская область

архангельская область

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РЯЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. В Вичугский городской суд Ивановской области поступило дело о незаконном лишении свободы и истязании детей в лагере в 2018 году, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. "Уголовное дело по обвинению директора детского лагеря в незаконном лишении свободы и истязании несовершеннолетних поступило в Вичугский городской суд… Решается вопрос о назначении уголовного дела к рассмотрению", - сообщила пресс-служба судов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Отмечается, что органами предварительного расследования "на тот момент 57-летняя директор" ДОЛ "Радуга" обвиняется в том, что поместила "в специальную комнату-карцер" восьмерых несовершеннолетних, которые прибыли в лагерь по путевкам из детского дома Архангельской области, а также "в систематическом нанесении семерым воспитанникам лагеря побоев и в совершении в отношении них иных насильственных действий в период с июля по август 2018 года".

https://ria.ru/20230811/lager-1889420744.html

ивановская область

архангельская область

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происшествия, ивановская область, архангельская область