На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии
"Укрэнерго" сообщила о дефиците электроэнергии в энергосистеме страны
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На Украине наблюдается дефицит электроэнергии, гражданам необходимо сократить ее потребление, заявила компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
"В энергосистеме есть дефицит. Просим экономно потреблять электроэнергию", —говорится в сообщении.
Уточняется, что причина заключается в стремительном росте спроса из-за похолодания и одновременном включении в сеть потребителей из пострадавших от непогоды регионов страны.
О возможных отключениях электричества пока не сообщается, при этом в компании признали тяжелую ситуацию в энергосистеме.
На минувшей неделе в "Укрэнерго" заявили, что им не удалось восстановить все генерирующие мощности, пострадавшие после ударов российских войск по инфраструктуре, а имевшегося в прошлом году резерва генерации в украинской энергосистеме уже нет.
Кроме того, как писали местные СМИ, после прихода холодов дефицит электроэнергии на Украине за сутки вырос в два с половиной раза, из-за чего привлекалась аварийная помощь из Словакии, Польши и Румынии.
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль не раз заявлял, что предстоящая зима будет сложной для национальной энергосистемы. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до его начала планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.