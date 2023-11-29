Рейтинг@Mail.ru
На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 29.11.2023 (обновлено: 21:49 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/defitsit-1912702978.html
На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии
На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии - РИА Новости, 29.11.2023
На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии
На Украине наблюдается дефицит электроэнергии, гражданам необходимо сократить ее потребление, заявила компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:18
2023-11-29T21:49
украина
денис шмыгаль
укрэнерго
в мире
польша
словакия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На Украине наблюдается дефицит электроэнергии, гражданам необходимо сократить ее потребление, заявила компания "Укрэнерго" в Telegram-канале."В энергосистеме есть дефицит. Просим экономно потреблять электроэнергию", —говорится в сообщении. Уточняется, что причина заключается в стремительном росте спроса из-за похолодания и одновременном включении в сеть потребителей из пострадавших от непогоды регионов страны.О возможных отключениях электричества пока не сообщается, при этом в компании признали тяжелую ситуацию в энергосистеме. На минувшей неделе в "Укрэнерго" заявили, что им не удалось восстановить все генерирующие мощности, пострадавшие после ударов российских войск по инфраструктуре, а имевшегося в прошлом году резерва генерации в украинской энергосистеме уже нет. Кроме того, как писали местные СМИ, после прихода холодов дефицит электроэнергии на Украине за сутки вырос в два с половиной раза, из-за чего привлекалась аварийная помощь из Словакии, Польши и Румынии. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль не раз заявлял, что предстоящая зима будет сложной для национальной энергосистемы. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до его начала планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
https://ria.ru/20231116/opasnost-1909717626.html
https://ria.ru/20231120/rabota-1910630497.html
украина
польша
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93f70b93f405473174c4182542e53bde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, денис шмыгаль, укрэнерго, в мире, польша, словакия
Украина, Денис Шмыгаль, Укрэнерго, В мире, Польша, Словакия
На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии

"Укрэнерго" сообщила о дефиците электроэнергии в энергосистеме страны

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На Украине наблюдается дефицит электроэнергии, гражданам необходимо сократить ее потребление, заявила компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
"В энергосистеме есть дефицит. Просим экономно потреблять электроэнергию", —говорится в сообщении.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
"Сотни тысяч одним ударом". Украину предупредили об опасной уязвимости
16 ноября, 01:25
Уточняется, что причина заключается в стремительном росте спроса из-за похолодания и одновременном включении в сеть потребителей из пострадавших от непогоды регионов страны.
О возможных отключениях электричества пока не сообщается, при этом в компании признали тяжелую ситуацию в энергосистеме.
На минувшей неделе в "Укрэнерго" заявили, что им не удалось восстановить все генерирующие мощности, пострадавшие после ударов российских войск по инфраструктуре, а имевшегося в прошлом году резерва генерации в украинской энергосистеме уже нет.
Кроме того, как писали местные СМИ, после прихода холодов дефицит электроэнергии на Украине за сутки вырос в два с половиной раза, из-за чего привлекалась аварийная помощь из Словакии, Польши и Румынии.
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль не раз заявлял, что предстоящая зима будет сложной для национальной энергосистемы. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до его начала планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Киев отчитался о работе по защите объектов энергетической инфраструктуры
20 ноября, 17:28
 
УкраинаДенис ШмыгальУкрэнергоВ миреПольшаСловакия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала