https://ria.ru/20231129/defitsit-1912702978.html

На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии

На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии - РИА Новости, 29.11.2023

На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии

На Украине наблюдается дефицит электроэнергии, гражданам необходимо сократить ее потребление, заявила компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:18

2023-11-29T17:18

2023-11-29T21:49

украина

денис шмыгаль

укрэнерго

в мире

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На Украине наблюдается дефицит электроэнергии, гражданам необходимо сократить ее потребление, заявила компания "Укрэнерго" в Telegram-канале."В энергосистеме есть дефицит. Просим экономно потреблять электроэнергию", —говорится в сообщении. Уточняется, что причина заключается в стремительном росте спроса из-за похолодания и одновременном включении в сеть потребителей из пострадавших от непогоды регионов страны.О возможных отключениях электричества пока не сообщается, при этом в компании признали тяжелую ситуацию в энергосистеме. На минувшей неделе в "Укрэнерго" заявили, что им не удалось восстановить все генерирующие мощности, пострадавшие после ударов российских войск по инфраструктуре, а имевшегося в прошлом году резерва генерации в украинской энергосистеме уже нет. Кроме того, как писали местные СМИ, после прихода холодов дефицит электроэнергии на Украине за сутки вырос в два с половиной раза, из-за чего привлекалась аварийная помощь из Словакии, Польши и Румынии. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль не раз заявлял, что предстоящая зима будет сложной для национальной энергосистемы. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до его начала планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.

https://ria.ru/20231116/opasnost-1909717626.html

https://ria.ru/20231120/rabota-1910630497.html

украина

польша

словакия

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украина, денис шмыгаль, укрэнерго, в мире, польша, словакия