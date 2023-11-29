https://ria.ru/20231129/dagestan-1912547053.html
В Дагестане проверят школу после видео с вымогательством денег у ребенка
В Дагестане проверят школу после видео с вымогательством денег у ребенка - РИА Новости, 29.11.2023
В Дагестане проверят школу после видео с вымогательством денег у ребенка
Служебная проверка назначена в школе в дагестанском Хасавюрте после видео, на котором подросток бьет ребенка и вымогает у него деньги, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T09:52
2023-11-29T09:52
2023-11-29T09:52
происшествия
хасавюрт
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МАХАЧКАЛА, 29 ноя - РИА Новости. Служебная проверка назначена в школе в дагестанском Хасавюрте после видео, на котором подросток бьет ребенка и вымогает у него деньги, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее в сети распространилось видео, снятое в туалете школы в Хасавюрте. На кадрах подросток бьет ученика младших классов ногой, коленом, дает пощечину и угрожает избить, если тот "до завтра бабки" не принесет. Мэрия города сообщает, что все участники происшествия установлены, с подростком уже работают правоохранительные органы. "По поручению главы города Хасавюрта Корголи Корголиева в образовательном учреждении назначена служебная проверка. Должностные лица, допустившие инцидент на территории школы, будут привлечены к ответственности", – говорится в заявлении властей. Также дано поручение усилить профилактическую работу с учащимися всех образовательных учреждений города.
https://ria.ru/20231109/vymogatelstvo-1908486235.html
хасавюрт
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происшествия, хасавюрт
В Дагестане проверят школу после видео с вымогательством денег у ребенка
В дагестанской школе назначили проверку после видео с вымогательством денег
МАХАЧКАЛА, 29 ноя - РИА Новости. Служебная проверка назначена в школе в дагестанском Хасавюрте после видео, на котором подросток бьет ребенка и вымогает у него деньги, сообщили в пресс-службе администрации города.
Ранее в сети распространилось видео, снятое в туалете школы в Хасавюрте. На кадрах подросток бьет ученика младших классов ногой, коленом, дает пощечину и угрожает избить, если тот "до завтра бабки" не принесет.
Мэрия города сообщает, что все участники происшествия установлены, с подростком уже работают правоохранительные органы.
«
"По поручению главы города Хасавюрта Корголи Корголиева в образовательном учреждении назначена служебная проверка. Должностные лица, допустившие инцидент на территории школы, будут привлечены к ответственности", – говорится в заявлении властей.
Также дано поручение усилить профилактическую работу с учащимися всех образовательных учреждений города.
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