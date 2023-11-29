Рейтинг@Mail.ru
Российский фрегат нанес удар "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:42 29.11.2023 (обновлено: 09:07 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/chernomorskiy_flot-1912525741.html
Российский фрегат нанес удар "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ
Российский фрегат нанес удар "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
Российский фрегат нанес удар "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ
Российский фрегат нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" по украинской военной инфраструктуре, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T05:42
2023-11-29T09:07
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
черное море
черноморский флот вмф россии
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912539187_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7914575a1e1ee4d4cf4671f11e0b23b2.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский фрегат нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" по украинской военной инфраструктуре, сообщили в Минобороны.&quot;Действуя в акватории Черного моря, экипаж фрегата Черноморского флота получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса &quot;Калибр&quot; по объектам военной инфраструктуры противника&quot;, — говорится в публикации.Залп был выполнен успешно, назначенные цели поражены, добавили в военном ведомстве, опубликовав видео пусков.Российская армия с 10 октября 2022 года начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231024/spetsoperatsiya-1904841352.html
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа фрегата Черноморского флота по военным объектам ВСУ
Работа фрегата Черноморского флота по военным объектам ВСУ
2023-11-29T05:42
true
PT1M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912539187_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f42f3a17940e4a526db4a4393c072f2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, черное море, черноморский флот вмф россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Черное море, Черноморский флот ВМФ России, Вооруженные силы РФ
Российский фрегат нанес удар "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ

Минобороны: фрегат ЧФ залпом "Калибров" поразил объекты инфраструктуры ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский фрегат нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" по украинской военной инфраструктуре, сообщили в Минобороны.
«

"Действуя в акватории Черного моря, экипаж фрегата Черноморского флота получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по объектам военной инфраструктуры противника", — говорится в публикации.

Залп был выполнен успешно, назначенные цели поражены, добавили в военном ведомстве, опубликовав видео пусков.
Российская армия с 10 октября 2022 года начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Изображение морского дрона, опубликованное украинскими источниками
Черноморский флот поразил три украинских безэкипажных катера
24 октября, 08:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЧерное мореЧерноморский флот ВМФ РоссииВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала