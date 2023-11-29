https://ria.ru/20231129/chernomorskiy_flot-1912525741.html
Российский фрегат нанес удар "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ
Российский фрегат нанес удар "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
Российский фрегат нанес удар "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ
Российский фрегат нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" по украинской военной инфраструктуре, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T05:42
2023-11-29T05:42
2023-11-29T09:07
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский фрегат нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" по украинской военной инфраструктуре, сообщили в Минобороны."Действуя в акватории Черного моря, экипаж фрегата Черноморского флота получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по объектам военной инфраструктуры противника", — говорится в публикации.Залп был выполнен успешно, назначенные цели поражены, добавили в военном ведомстве, опубликовав видео пусков.Российская армия с 10 октября 2022 года начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231024/spetsoperatsiya-1904841352.html
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Работа фрегата Черноморского флота по военным объектам ВСУ
Работа фрегата Черноморского флота по военным объектам ВСУ
2023-11-29T05:42
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Черное море, Черноморский флот ВМФ России, Вооруженные силы РФ
Российский фрегат нанес удар "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ
Минобороны: фрегат ЧФ залпом "Калибров" поразил объекты инфраструктуры ВСУ