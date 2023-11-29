https://ria.ru/20231129/chernomorskiy_flot-1912525741.html

Российский фрегат нанес удар "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ

Российский фрегат нанес удар "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023

Российский фрегат нанес удар "Калибрами" по объектам инфраструктуры ВСУ

Российский фрегат нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" по украинской военной инфраструктуре, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T05:42

2023-11-29T05:42

2023-11-29T09:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский фрегат нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" по украинской военной инфраструктуре, сообщили в Минобороны."Действуя в акватории Черного моря, экипаж фрегата Черноморского флота получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по объектам военной инфраструктуры противника", — говорится в публикации.Залп был выполнен успешно, назначенные цели поражены, добавили в военном ведомстве, опубликовав видео пусков.Российская армия с 10 октября 2022 года начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231024/spetsoperatsiya-1904841352.html

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Работа фрегата Черноморского флота по военным объектам ВСУ Работа фрегата Черноморского флота по военным объектам ВСУ 2023-11-29T05:42 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, черное море, черноморский флот вмф россии, вооруженные силы рф