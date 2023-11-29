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В Приморье запустили чат-бот для сообщений о "пропаганде зла"
В Приморье запустили чат-бот для сообщений о "пропаганде зла" - РИА Новости, 29.11.2023
В Приморье запустили чат-бот для сообщений о "пропаганде зла"
Антитеррористическая комиссия Приморского края запустила анонимный чат-бот, куда можно без регистрации и предоставления персональных данных сообщить о... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T03:56
2023-11-29T03:56
2023-11-29T03:56
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Антитеррористическая комиссия Приморского края запустила анонимный чат-бот, куда можно без регистрации и предоставления персональных данных сообщить о разжигании вражды и "пропаганде зла". "Видели призывы к экстремизму в социальных сетях? Знаете тех, кто разжигает ненависть и вражду, пропагандирует зло и террор, прячет дома оружие? Теперь связаться с Антитеррористической комиссией и рассказать о таких "героях" анонимно – реально. Пишите нам в чат-бот, и мы обязательно направим информацию в компетентные органы", - сообщается в Telegram-канале комиссии. Отмечается, что написать в чат можно без регистрации и ввода персональных данных, в том числе номера телефона.
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приморский край
В Приморье запустили чат-бот для сообщений о "пропаганде зла"
Власти Приморья запустили анонимный чат-бот для сообщений о "пропаганде зла"
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости.
Антитеррористическая комиссия Приморского края запустила анонимный чат-бот
, куда можно без регистрации и предоставления персональных данных сообщить о разжигании вражды и "пропаганде зла".
"Видели призывы к экстремизму в социальных сетях? Знаете тех, кто разжигает ненависть и вражду, пропагандирует зло и террор, прячет дома оружие? Теперь связаться с Антитеррористической комиссией и рассказать о таких "героях" анонимно – реально. Пишите нам в чат-бот, и мы обязательно направим информацию в компетентные органы", - сообщается в Telegram-канале комиссии.
Чат-бот для поддержки для военнослужащих и их семей появится в Татарстане
Отмечается, что написать в чат можно без регистрации и ввода персональных данных, в том числе номера телефона.