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В Приморье запустили чат-бот для сообщений о "пропаганде зла"

В Приморье запустили чат-бот для сообщений о "пропаганде зла" - РИА Новости, 29.11.2023

В Приморье запустили чат-бот для сообщений о "пропаганде зла"

Антитеррористическая комиссия Приморского края запустила анонимный чат-бот, куда можно без регистрации и предоставления персональных данных сообщить о... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T03:56

2023-11-29T03:56

2023-11-29T03:56

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Антитеррористическая комиссия Приморского края запустила анонимный чат-бот, куда можно без регистрации и предоставления персональных данных сообщить о разжигании вражды и "пропаганде зла". "Видели призывы к экстремизму в социальных сетях? Знаете тех, кто разжигает ненависть и вражду, пропагандирует зло и террор, прячет дома оружие? Теперь связаться с Антитеррористической комиссией и рассказать о таких "героях" анонимно – реально. Пишите нам в чат-бот, и мы обязательно направим информацию в компетентные органы", - сообщается в Telegram-канале комиссии. Отмечается, что написать в чат можно без регистрации и ввода персональных данных, в том числе номера телефона.

https://ria.ru/20231017/chat-bot-1903473581.html

приморский край

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приморский край