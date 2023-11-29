https://ria.ru/20231129/byudzhet-1912665807.html

Бюджет Вологодской области приняли в первом чтении

Бюджет Вологодской области приняли в первом чтении - РИА Новости, 29.11.2023

Бюджет Вологодской области приняли в первом чтении

Бюджет Вологодской области принят в Законодательном собрании региона в первом чтении, его доходная часть составит 129,6 миллиарда рублей, расходная – порядка... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:27

2023-11-29T15:27

2023-11-29T15:27

вологодская область

татьяна голыгина

вологодская область

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ВОЛОГДА, 29 ноя - РИА Новости. Бюджет Вологодской области принят в Законодательном собрании региона в первом чтении, его доходная часть составит 129,6 миллиарда рублей, расходная – порядка 137 миллиардов рублей, дефицит в семь миллиардов рублей будет закрыт остатками текущего года, сообщает пресс-служба департамента финансов области. Ко второму чтению в середине декабря финансисты рассчитывают на увеличение показателей доходной и расходной частей за счет дополнительного финансирования ряда проектов из федерального бюджета. Тогда расходы областного бюджета в 2024 году будут увеличены до 142,4 миллиарда рублей, что на 1,3 миллиарда превысит уровень текущего года, сообщили в департаменте финансов области. Бюджетные средства 2024 года будут направлены на финансовое обеспечение региональных и национальных проектов, меры социальной поддержки граждан. Кроме того, в следующем году продолжится сокращение госдолга области. "Статус региона с высоким уровнем долговой устойчивости в ближайшей перспективе будет сохранен. Долг полностью состоит из кредитов федерального бюджета: инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов, кредитов на опережающее финансирование национальных проектов. К 2027 году уровень долговой нагрузки достигнет 12% от налоговых и неналоговых доходов и будет являться минимальным значением за последние 17 лет", – сказала заместитель губернатора области, курирующая вопросы финансов, регулирования контрактной системы Татьяна Голыгина, ее цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20231127/zamena_liftov-1912175149.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

татьяна голыгина, вологодская область