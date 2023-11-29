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Бюджет Вологодской области приняли в первом чтении - РИА Новости, 29.11.2023
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Вологодская область
 
15:27 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/byudzhet-1912665807.html
Бюджет Вологодской области приняли в первом чтении
Бюджет Вологодской области приняли в первом чтении - РИА Новости, 29.11.2023
Бюджет Вологодской области приняли в первом чтении
Бюджет Вологодской области принят в Законодательном собрании региона в первом чтении, его доходная часть составит 129,6 миллиарда рублей, расходная – порядка... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:27
2023-11-29T15:27
вологодская область
татьяна голыгина
вологодская область
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ВОЛОГДА, 29 ноя - РИА Новости. Бюджет Вологодской области принят в Законодательном собрании региона в первом чтении, его доходная часть составит 129,6 миллиарда рублей, расходная – порядка 137 миллиардов рублей, дефицит в семь миллиардов рублей будет закрыт остатками текущего года, сообщает пресс-служба департамента финансов области. Ко второму чтению в середине декабря финансисты рассчитывают на увеличение показателей доходной и расходной частей за счет дополнительного финансирования ряда проектов из федерального бюджета. Тогда расходы областного бюджета в 2024 году будут увеличены до 142,4 миллиарда рублей, что на 1,3 миллиарда превысит уровень текущего года, сообщили в департаменте финансов области. Бюджетные средства 2024 года будут направлены на финансовое обеспечение региональных и национальных проектов, меры социальной поддержки граждан. Кроме того, в следующем году продолжится сокращение госдолга области. "Статус региона с высоким уровнем долговой устойчивости в ближайшей перспективе будет сохранен. Долг полностью состоит из кредитов федерального бюджета: инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов, кредитов на опережающее финансирование национальных проектов. К 2027 году уровень долговой нагрузки достигнет 12% от налоговых и неналоговых доходов и будет являться минимальным значением за последние 17 лет", – сказала заместитель губернатора области, курирующая вопросы финансов, регулирования контрактной системы Татьяна Голыгина, ее цитирует пресс-служба.
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татьяна голыгина, вологодская область
Вологодская область, Татьяна Голыгина, Вологодская область

Бюджет Вологодской области приняли в первом чтении

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛОГДА, 29 ноя - РИА Новости. Бюджет Вологодской области принят в Законодательном собрании региона в первом чтении, его доходная часть составит 129,6 миллиарда рублей, расходная – порядка 137 миллиардов рублей, дефицит в семь миллиардов рублей будет закрыт остатками текущего года, сообщает пресс-служба департамента финансов области.
Ко второму чтению в середине декабря финансисты рассчитывают на увеличение показателей доходной и расходной частей за счет дополнительного финансирования ряда проектов из федерального бюджета.
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Тогда расходы областного бюджета в 2024 году будут увеличены до 142,4 миллиарда рублей, что на 1,3 миллиарда превысит уровень текущего года, сообщили в департаменте финансов области.
Бюджетные средства 2024 года будут направлены на финансовое обеспечение региональных и национальных проектов, меры социальной поддержки граждан. Кроме того, в следующем году продолжится сокращение госдолга области.
"Статус региона с высоким уровнем долговой устойчивости в ближайшей перспективе будет сохранен. Долг полностью состоит из кредитов федерального бюджета: инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов, кредитов на опережающее финансирование национальных проектов. К 2027 году уровень долговой нагрузки достигнет 12% от налоговых и неналоговых доходов и будет являться минимальным значением за последние 17 лет", – сказала заместитель губернатора области, курирующая вопросы финансов, регулирования контрактной системы Татьяна Голыгина, ее цитирует пресс-служба.
 
Вологодская областьТатьяна ГолыгинаВологодская область
 
 
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