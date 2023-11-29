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В Британии аннулировании более 17 тысяч прошений об убежище
В Британии аннулировании более 17 тысяч прошений об убежище - РИА Новости, 29.11.2023
В Британии аннулировании более 17 тысяч прошений об убежище
Правительство Великобритании не располагает информацией о местонахождении более 17 тысяч нелегальных мигрантов, которые прибыли в страну, однако чьи прошения о... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T21:58
2023-11-29T21:58
2023-11-29T21:58
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Правительство Великобритании не располагает информацией о местонахождении более 17 тысяч нелегальных мигрантов, которые прибыли в страну, однако чьи прошения о предоставлении убежища были аннулированы, заявил в среду представитель британского МВД Саймон Ридли, отвечая на вопросы в парламенте. "Если лица дважды не приходят на интервью, или если лица дважды не отвечают на требования заполнить анкету, то их запрос (на предоставление убежища) отзывается… Я не думаю, что мы знаем, где находятся эти люди", - заявил он, отвечая на вопросы в комитете британского парламента по внутренним делам. Трансляция велась на сайте парламента. За последний год власти Британии аннулировали прошения 17 316 нелегалов о предоставлении убежища. По словам Ридли, причиной стало то, что мигранты не "взаимодействуют с системой", в частности, они не выходят на связь с властями после приглашения на собеседование и отправки им анкеты для заполнения. Чиновник также признал вероятность того, что некоторые из них бежали и скрываются. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию в 2022 году, превысило 45 тысяч человек. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
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в мире, великобритания, ла-манш
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В Британии аннулировании более 17 тысяч прошений об убежище
МВД Британии сообщило об аннулировании 17 316 прошений мигрантов об убежище
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Правительство Великобритании не располагает информацией о местонахождении более 17 тысяч нелегальных мигрантов, которые прибыли в страну, однако чьи прошения о предоставлении убежища были аннулированы, заявил в среду представитель британского МВД Саймон Ридли, отвечая на вопросы в парламенте.
«
"Если лица дважды не приходят на интервью, или если лица дважды не отвечают на требования заполнить анкету, то их запрос (на предоставление убежища) отзывается… Я не думаю, что мы знаем, где находятся эти люди", - заявил он, отвечая на вопросы в комитете британского парламента по внутренним делам. Трансляция велась на сайте парламента.
За последний год власти Британии аннулировали прошения 17 316 нелегалов о предоставлении убежища. По словам Ридли, причиной стало то, что мигранты не "взаимодействуют с системой", в частности, они не выходят на связь с властями после приглашения на собеседование и отправки им анкеты для заполнения.
Чиновник также признал вероятность того, что некоторые из них бежали и скрываются.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш
и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию в 2022 году, превысило 45 тысяч человек. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
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