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Замглавы МИД России обсудил с послом Бразилии взаимодействие в БРИКС
Замглавы МИД России обсудил с послом Бразилии взаимодействие в БРИКС - РИА Новости, 29.11.2023
Замглавы МИД России обсудил с послом Бразилии взаимодействие в БРИКС
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Бразилии Родриго де Лима Баэной Соаресом взаимодействие в рамках БРИКС и график предстоящих двусторонних... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:59
2023-11-29T13:59
2023-11-29T13:59
бразилия
сергей рябков
брикс
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Бразилии Родриго де Лима Баэной Соаресом взаимодействие в рамках БРИКС и график предстоящих двусторонних контактов, заявили в среду в МИД РФ. "Обсуждены актуальные вопросы российско-бразильского сотрудничества, включая график предстоящих двусторонних контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. "Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в рамках БРИКС в контексте предстоящего российского председательства в объединении", - добавили там.
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бразилия, сергей рябков, брикс, в мире
Бразилия, Сергей Рябков, БРИКС, В мире
Замглавы МИД России обсудил с послом Бразилии взаимодействие в БРИКС
МИД: Рябков и посол Бразилии обсудили взаимодействие в рамках БРИКС