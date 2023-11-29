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Замглавы МИД России обсудил с послом Бразилии взаимодействие в БРИКС

Замглавы МИД России обсудил с послом Бразилии взаимодействие в БРИКС - РИА Новости, 29.11.2023

Замглавы МИД России обсудил с послом Бразилии взаимодействие в БРИКС

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Бразилии Родриго де Лима Баэной Соаресом взаимодействие в рамках БРИКС и график предстоящих двусторонних... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:59

2023-11-29T13:59

2023-11-29T13:59

бразилия

сергей рябков

брикс

в мире

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Бразилии Родриго де Лима Баэной Соаресом взаимодействие в рамках БРИКС и график предстоящих двусторонних контактов, заявили в среду в МИД РФ. "Обсуждены актуальные вопросы российско-бразильского сотрудничества, включая график предстоящих двусторонних контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. "Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в рамках БРИКС в контексте предстоящего российского председательства в объединении", - добавили там.

бразилия

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бразилия, сергей рябков, брикс, в мире