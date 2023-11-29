https://ria.ru/20231129/brexit-1912710418.html

Около трети жителей Британии выступили за возвращение в ЕС, показал опрос

Около трети жителей Британии выступили за возвращение в ЕС, показал опрос - РИА Новости, 29.11.2023

Около трети жителей Британии выступили за возвращение в ЕС, показал опрос

Более 70% жителей Великобритании поддерживают укрепление отношений с Евросоюзом, при этом около трети (31%) выступают за возвращение в блок, следует из... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:38

2023-11-29T17:38

2023-11-29T17:38

в мире

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

великобритания

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Более 70% жителей Великобритании поддерживают укрепление отношений с Евросоюзом, при этом около трети (31%) выступают за возвращение в блок, следует из результатов опроса исследовательской компании YouGov. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала выход Британии из Евросоюза ошибкой и считает, что исправлять ее придется новому поколению. По данным YouGov, 31% опрошенных поддерживает идею присоединения к ЕС, ещё 11% выступают за возвращение на единый рынок, однако без членства в блоке. Вместе с этим 30% респондентов высказались за укрепление торговых отношений без присоединения к внутреннему рынку. Таким образом 72% британцев относятся положительно к сближению с Евросоюзом, а 52% считают, что решение покинуть блок стало ошибкой. При этом ещё 10% опрошенных считают, что отношения Британии и ЕС должны остаться без изменений, а 9% даже высказались за ослабление связей. Опрос проводился 24-26 ноября среди 2138 жителей Великобритании. Данные о статистической погрешности не приводятся. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.

https://ria.ru/20231124/slabost-1911484424.html

https://ria.ru/20231124/sunak-1911687623.html

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в мире, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, великобритания