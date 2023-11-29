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Власти раскрыли подробности нейтрализации дрона ВСУ, летевшего в Москву

Власти раскрыли подробности нейтрализации дрона ВСУ, летевшего в Москву - РИА Новости, 29.11.2023

Власти раскрыли подробности нейтрализации дрона ВСУ, летевшего в Москву

Врио главы городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил в Telegram, что беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен в районе деревни Борисовка. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T08:27

2023-11-29T08:27

2023-11-29T09:12

специальная военная операция на украине

происшествия

москва

подольск

россия

сергей собянин

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Врио главы городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил в Telegram, что беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен в районе деревни Борисовка. Ранее Минобороны РФ сообщило, что системы ПВО сбили украинский беспилотник в Подольском городском округе Подмосковья. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что дрон летел на столицу, а на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. "Сегодня утром в районе деревни Борисовка силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву... Прошу сохранять спокойствие! Ситуацию держу на контроле", - написал Артамонов.

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происшествия, москва, подольск, россия, сергей собянин