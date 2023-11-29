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Власти раскрыли подробности нейтрализации дрона ВСУ, летевшего в Москву
Власти раскрыли подробности нейтрализации дрона ВСУ, летевшего в Москву - РИА Новости, 29.11.2023
Власти раскрыли подробности нейтрализации дрона ВСУ, летевшего в Москву
Врио главы городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил в Telegram, что беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен в районе деревни Борисовка. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T08:27
2023-11-29T08:27
2023-11-29T09:12
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Врио главы городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил в Telegram, что беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен в районе деревни Борисовка. Ранее Минобороны РФ сообщило, что системы ПВО сбили украинский беспилотник в Подольском городском округе Подмосковья. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что дрон летел на столицу, а на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. "Сегодня утром в районе деревни Борисовка силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву... Прошу сохранять спокойствие! Ситуацию держу на контроле", - написал Артамонов.
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происшествия, москва, подольск, россия, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Подольск, Россия, Сергей Собянин
Власти раскрыли подробности нейтрализации дрона ВСУ, летевшего в Москву
Артамонов: летевший в Москву БПЛА был уничтожен в районе деревни Борисовка