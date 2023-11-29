Рейтинг@Mail.ru
Налоговая насчитала у Блиновской почти 1,5 миллиарда рублей недостачи - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/blinovskaya-1912760431.html
Налоговая насчитала у Блиновской почти 1,5 миллиарда рублей недостачи
Налоговая насчитала у Блиновской почти 1,5 миллиарда рублей недостачи - РИА Новости, 29.11.2023
Налоговая насчитала у Блиновской почти 1,5 миллиарда рублей недостачи
Налоговая насчитала блогеру Елене Блиновской почти 1,5 миллиарда рублей недостачи, информацию в беседе с РИА Новости подтвердила адвокат Наталия Сальникова. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T20:57
2023-11-29T20:57
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904900144_0:67:3076:1797_1920x0_80_0_0_40736a74fcea0d9b3699f2b19de31e30.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Налоговая насчитала блогеру Елене Блиновской почти 1,5 миллиарда рублей недостачи, информацию в беседе с РИА Новости подтвердила адвокат Наталия Сальникова. "Никакого счета налоговый орган Блиновской не выставлял, потому что решение налогового органа ещё в силу не вступило. Он вынес решение, которым определил, что задолженность по налогам — 918 миллионов, остальное пени и штрафы до 1 миллиарда 400 миллионов", — сказала адвокат. Блиновскую обвиняют в уклонении от налогов и отмывании денег. 14 ноября суд оставил ее под домашним арестом до января 2024 года. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, по информации СК, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html
https://ria.ru/20230914/shtrafy-1896421166.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904900144_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_7058245e9b6631360ddda71344991baa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Налоговая насчитала у Блиновской почти 1,5 миллиарда рублей недостачи

Адвокат Сальникова: налоговая насчитала у Блиновской 1,4 млрд рублей недостачи

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Налоговая насчитала блогеру Елене Блиновской почти 1,5 миллиарда рублей недостачи, информацию в беседе с РИА Новости подтвердила адвокат Наталия Сальникова.
"Никакого счета налоговый орган Блиновской не выставлял, потому что решение налогового органа ещё в силу не вступило. Он вынес решение, которым определил, что задолженность по налогам — 918 миллионов, остальное пени и штрафы до 1 миллиарда 400 миллионов", — сказала адвокат.
Блогер Устархан Бекмурзаев в образе человека-паука в вагоне московского метро - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
"За тобой рано или поздно придут": за чей счет пополнят бюджет России
8 мая, 08:00
Блиновскую обвиняют в уклонении от налогов и отмывании денег. 14 ноября суд оставил ее под домашним арестом до января 2024 года.
По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, по информации СК, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Фигурантов дела о взломе телеграм-канала Блиновской оштрафовали
14 сентября, 22:27
 
Елена БлиновскаяСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала