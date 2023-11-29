https://ria.ru/20231129/blinovskaya-1912760431.html
Налоговая насчитала у Блиновской почти 1,5 миллиарда рублей недостачи
Налоговая насчитала у Блиновской почти 1,5 миллиарда рублей недостачи - РИА Новости, 29.11.2023
Налоговая насчитала у Блиновской почти 1,5 миллиарда рублей недостачи
Налоговая насчитала блогеру Елене Блиновской почти 1,5 миллиарда рублей недостачи, информацию в беседе с РИА Новости подтвердила адвокат Наталия Сальникова. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T20:57
2023-11-29T20:57
2023-11-29T20:57
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Налоговая насчитала блогеру Елене Блиновской почти 1,5 миллиарда рублей недостачи, информацию в беседе с РИА Новости подтвердила адвокат Наталия Сальникова. "Никакого счета налоговый орган Блиновской не выставлял, потому что решение налогового органа ещё в силу не вступило. Он вынес решение, которым определил, что задолженность по налогам — 918 миллионов, остальное пени и штрафы до 1 миллиарда 400 миллионов", — сказала адвокат. Блиновскую обвиняют в уклонении от налогов и отмывании денег. 14 ноября суд оставил ее под домашним арестом до января 2024 года. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, по информации СК, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html
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елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Налоговая насчитала у Блиновской почти 1,5 миллиарда рублей недостачи
Адвокат Сальникова: налоговая насчитала у Блиновской 1,4 млрд рублей недостачи
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Налоговая насчитала блогеру Елене Блиновской почти 1,5 миллиарда рублей недостачи, информацию в беседе с РИА Новости подтвердила адвокат Наталия Сальникова.
"Никакого счета налоговый орган Блиновской не выставлял, потому что решение налогового органа ещё в силу не вступило. Он вынес решение, которым определил, что задолженность по налогам — 918 миллионов, остальное пени и штрафы до 1 миллиарда 400 миллионов", — сказала адвокат.
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Блиновскую обвиняют в уклонении от налогов и отмывании денег. 14 ноября суд оставил ее под домашним арестом до января 2024 года.
По данным СК
, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, по информации СК, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
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