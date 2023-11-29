https://ria.ru/20231129/blagoustroystvo-1912641211.html

Четырнадцать парков и скверов благоустроят в 2024 г в Ярославской области

Четырнадцать парков и скверов благоустроят в 2024 г в Ярославской области - РИА Новости, 29.11.2023

Четырнадцать парков и скверов благоустроят в 2024 г в Ярославской области

Четырнадцать парков и скверов благоустроят в 2024 году в Ярославской области в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", сообщил губернатор... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:03

2023-11-29T14:03

2023-11-29T14:03

ярославская область

ярославская область

рыбинск

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Четырнадцать парков и скверов благоустроят в 2024 году в Ярославской области в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", сообщил губернатор Михаил Евраев. "В следующем году по программе "Формирование комфортной городской среды" приведем в порядок 14 парков и скверов. Благоустроенные территории появятся в Ярославе, Рыбинске, Данилове, Некрасовском, Пречистом, Угличе и других городах и районах региона. Важно, что проекты созданы с учетом пожеланий жителей. И они сами выбирали, какой объект нужно восстановить в первую очередь", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, все проекты включают организацию зон отдыха и освещение. Пешеходные дорожки выложат плиткой. При этом проекты разные, с оригинальными решениями по планировке и наполнению, отметил глава региона, добавив, что в подготовке проектов принимали участие студенты техуниверситета. По данным областного правительства, в частности в Рыбинске в рамках программы обновят сквер между домами на улицах Приборостроителей и Суркова, в областном центре - сквер 950-летия города Ярославля, парки Судостроителей и 30-летия Победы. В Данилове преобразится городской детский парк, в сельском поселении Некрасовское - сквер 100-летия комсомола, в городском поселении Пречистое - Центральный парк. Всего же по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", реализуемого в регионе правительством области, в следующем году будут приведены в порядок 27 пространств.

https://ria.ru/20231120/evraev-1910596670.html

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ярославская область, рыбинск, михаил евраев, россия