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Бочкарев: на Ленинградском проспекте в Москве построят бизнес-центр - РИА Новости, 29.11.2023
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12:02 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/biznes-tsentr-1912591466.html
Бочкарев: на Ленинградском проспекте в Москве построят бизнес-центр
Бочкарев: на Ленинградском проспекте в Москве построят бизнес-центр - РИА Новости, 29.11.2023
Бочкарев: на Ленинградском проспекте в Москве построят бизнес-центр
На Ленинградском проспекте в районе Аэропорт построят бизнес-центр с восьмиугольной башней - соответствующий проект одобрен, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:02
2023-11-29T12:02
москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. На Ленинградском проспекте в районе Аэропорт построят бизнес-центр с восьмиугольной башней - соответствующий проект одобрен, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Новый бизнес-центр расположится на Ленинградском проспекте (36, корпус 13). Здание будет состоять из восьмиугольной башни и двухэтажного стилобата с одним общим подземным этажом. Помимо офисов, в комплексе обустроят коммерческие помещения: кафе, медицинские услуги, магазины и ателье", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении уточняется, что для отделки фасадов башни применят конструкцию с алюминиевым профилем с чередованием светопрозрачного и глухого заполнения. Стилобатная часть будет сочетать витражную часть и многослойную вентилируемую конструкцию с отделкой панелями из искусственного камня. Кроме того, добавляется в сообщении, на территории бизнес-центра смонтируют наружное освещение, установят малые архитектурные формы, а также проведут комплексное озеленение.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: на Ленинградском проспекте в Москве построят бизнес-центр

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. На Ленинградском проспекте в районе Аэропорт построят бизнес-центр с восьмиугольной башней - соответствующий проект одобрен, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Новый бизнес-центр расположится на Ленинградском проспекте (36, корпус 13). Здание будет состоять из восьмиугольной башни и двухэтажного стилобата с одним общим подземным этажом. Помимо офисов, в комплексе обустроят коммерческие помещения: кафе, медицинские услуги, магазины и ателье", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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В сообщении уточняется, что для отделки фасадов башни применят конструкцию с алюминиевым профилем с чередованием светопрозрачного и глухого заполнения. Стилобатная часть будет сочетать витражную часть и многослойную вентилируемую конструкцию с отделкой панелями из искусственного камня.
Кроме того, добавляется в сообщении, на территории бизнес-центра смонтируют наружное освещение, установят малые архитектурные формы, а также проведут комплексное озеленение.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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