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Уровень безработицы в России в октябре обновил исторический минимум - РИА Новости, 29.11.2023
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19:09 29.11.2023 (обновлено: 20:46 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/bezrabotitsa-1912740578.html
Уровень безработицы в России в октябре обновил исторический минимум
Уровень безработицы в России в октябре обновил исторический минимум - РИА Новости, 29.11.2023
Уровень безработицы в России в октябре обновил исторический минимум
В России уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,9 процента, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T19:09
2023-11-29T20:46
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
международная организация труда
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В России уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,9 процента, следует из доклада Росстата. "В октябре 2,2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше &lt;...&gt; составил 2,9 процента (без исключения сезонного фактора)", — говорится в документе. Уточняется, что в течение трех предыдущих месяцев этот показатель находился на уровне трех процентов. При этом если в сентябре общая численность безработных составила 2,315 миллиона человек, то в октябре — 2,224 миллиона. Как сообщил Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу октября 0,5 миллиона граждан состояли на учете в органах службы занятости населения. Из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона получали пособие по безработице. По данным ведомства, численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше в октябре составила 76,3 миллиона человек.В сентябре Минэкономразвития спрогнозировало среднегодовую безработицу по стране в 2023-2026 годах на уровне 3,1 процента. Как пояснили в министерстве, это создает риски, связанные с напряженностью на рынке труда, которые нужно купировать за счет роста производительности и обеспечения достаточной гибкости этого рынка.
https://ria.ru/20231129/bezrabotitsa-1912623895.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Международная организация труда, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Уровень безработицы в России в октябре обновил исторический минимум

Росстат: уровень безработицы в России снизился до исторического минимума в 2,9%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЯрмарка вакансий в Центре занятости населения
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ярмарка вакансий в Центре занятости населения. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В России уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,9 процента, следует из доклада Росстата.
"В октябре 2,2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше <...> составил 2,9 процента (без исключения сезонного фактора)", — говорится в документе.
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Уточняется, что в течение трех предыдущих месяцев этот показатель находился на уровне трех процентов. При этом если в сентябре общая численность безработных составила 2,315 миллиона человек, то в октябре — 2,224 миллиона.
Как сообщил Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу октября 0,5 миллиона граждан состояли на учете в органах службы занятости населения. Из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона получали пособие по безработице.

Росстат использует методологию Международной организации труда, согласно которой безработными считаются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.

По данным ведомства, численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше в октябре составила 76,3 миллиона человек.
В сентябре Минэкономразвития спрогнозировало среднегодовую безработицу по стране в 2023-2026 годах на уровне 3,1 процента. Как пояснили в министерстве, это создает риски, связанные с напряженностью на рынке труда, которые нужно купировать за счет роста производительности и обеспечения достаточной гибкости этого рынка.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Международная организация трудаФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
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