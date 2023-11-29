https://ria.ru/20231129/bezrabotitsa-1912740578.html

Уровень безработицы в России в октябре обновил исторический минимум

Уровень безработицы в России в октябре обновил исторический минимум - РИА Новости, 29.11.2023

Уровень безработицы в России в октябре обновил исторический минимум

В России уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,9 процента, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T19:09

2023-11-29T19:09

2023-11-29T20:46

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

международная организация труда

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В России уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,9 процента, следует из доклада Росстата. "В октябре 2,2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше <...> составил 2,9 процента (без исключения сезонного фактора)", — говорится в документе. Уточняется, что в течение трех предыдущих месяцев этот показатель находился на уровне трех процентов. При этом если в сентябре общая численность безработных составила 2,315 миллиона человек, то в октябре — 2,224 миллиона. Как сообщил Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу октября 0,5 миллиона граждан состояли на учете в органах службы занятости населения. Из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона получали пособие по безработице. По данным ведомства, численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше в октябре составила 76,3 миллиона человек.В сентябре Минэкономразвития спрогнозировало среднегодовую безработицу по стране в 2023-2026 годах на уровне 3,1 процента. Как пояснили в министерстве, это создает риски, связанные с напряженностью на рынке труда, которые нужно купировать за счет роста производительности и обеспечения достаточной гибкости этого рынка.

https://ria.ru/20231129/bezrabotitsa-1912623895.html

https://ria.ru/20231102/putin-1907015687.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд)