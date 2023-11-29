Уровень безработицы в России в октябре обновил исторический минимум
Росстат: уровень безработицы в России снизился до исторического минимума в 2,9%
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В России уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,9 процента, следует из доклада Росстата.
"В октябре 2,2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше <...> составил 2,9 процента (без исключения сезонного фактора)", — говорится в документе.
Уточняется, что в течение трех предыдущих месяцев этот показатель находился на уровне трех процентов. При этом если в сентябре общая численность безработных составила 2,315 миллиона человек, то в октябре — 2,224 миллиона.
Как сообщил Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу октября 0,5 миллиона граждан состояли на учете в органах службы занятости населения. Из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона получали пособие по безработице.
Росстат использует методологию Международной организации труда, согласно которой безработными считаются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
По данным ведомства, численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше в октябре составила 76,3 миллиона человек.
В сентябре Минэкономразвития спрогнозировало среднегодовую безработицу по стране в 2023-2026 годах на уровне 3,1 процента. Как пояснили в министерстве, это создает риски, связанные с напряженностью на рынке труда, которые нужно купировать за счет роста производительности и обеспечения достаточной гибкости этого рынка.