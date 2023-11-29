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Первая группа беженцев из Палестины прибыла в Чечню
Первая группа беженцев из Палестины прибыла в Чечню - РИА Новости, 29.11.2023
Первая группа беженцев из Палестины прибыла в Чечню
Первая группа эвакуированных из сектора Газа прибыла в Грозный, в ее составе 51 человек, среди них 27 детей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T09:26
2023-11-29T09:26
2023-11-29T10:14
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ГРОЗНЫЙ, 29 ноя — РИА Новости. Первая группа эвакуированных из сектора Газа прибыла в Грозный, в ее составе 51 человек, среди них 27 детей, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы встречаем в Грозном первую группу беженцев из сектора Газа в количестве 51 человек, многие из которых дети. Пребывание жителей сектора Газа в Чеченской Республике держит на личном контроле глава региона Рамзан Кадыров. Для них здесь созданы лучшие условия для комфортного проживания в регионе", — рассказал агентству министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.Он добавил, что завтра в регион прибудет вторая группа — более ста человек.На железнодорожном вокзале Грозного беженцев встретили чиновники и журналисты. Прибывших разместят в детском оздоровительном лагере "Горный ключ", который находится в селе Автуры. Ранее региональный главк МЧС сообщил, что Чечня готова принять 250 беженцев из Палестины. Как уточнили накануне в представительстве России в Рамалле, около 400 россиян ожидают эвакуации из анклава. План их вывоза пока прорабатывается.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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палестина, грозный, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество
Палестина, Грозный, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Общество
Первая группа беженцев из Палестины прибыла в Чечню
Первая группа эвакуированных из сектора Газа прибыла в Грозный