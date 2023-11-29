Рейтинг@Mail.ru
Первая группа беженцев из Палестины прибыла в Чечню - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 29.11.2023 (обновлено: 10:14 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/bezhentsy-1912543532.html
Первая группа беженцев из Палестины прибыла в Чечню
Первая группа беженцев из Палестины прибыла в Чечню - РИА Новости, 29.11.2023
Первая группа беженцев из Палестины прибыла в Чечню
Первая группа эвакуированных из сектора Газа прибыла в Грозный, в ее составе 51 человек, среди них 27 детей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T09:26
2023-11-29T10:14
палестина
грозный
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40833/38/408333861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69edbfa5c175895471f640d1673cb255.jpg
ГРОЗНЫЙ, 29 ноя — РИА Новости. Первая группа эвакуированных из сектора Газа прибыла в Грозный, в ее составе 51 человек, среди них 27 детей, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы встречаем в Грозном первую группу беженцев из сектора Газа в количестве 51 человек, многие из которых дети. Пребывание жителей сектора Газа в Чеченской Республике держит на личном контроле глава региона Рамзан Кадыров. Для них здесь созданы лучшие условия для комфортного проживания в регионе", — рассказал агентству министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.Он добавил, что завтра в регион прибудет вторая группа — более ста человек.На железнодорожном вокзале Грозного беженцев встретили чиновники и журналисты. Прибывших разместят в детском оздоровительном лагере "Горный ключ", который находится в селе Автуры. Ранее региональный главк МЧС сообщил, что Чечня готова принять 250 беженцев из Палестины. Как уточнили накануне в представительстве России в Рамалле, около 400 россиян ожидают эвакуации из анклава. План их вывоза пока прорабатывается.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
палестина
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40833/38/408333861_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_f31afa94806ec8febdc34905e1102f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
палестина, грозный, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество
Палестина, Грозный, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Общество
Первая группа беженцев из Палестины прибыла в Чечню

Первая группа эвакуированных из сектора Газа прибыла в Грозный

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГрозный
Грозный - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Грозный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 29 ноя — РИА Новости. Первая группа эвакуированных из сектора Газа прибыла в Грозный, в ее составе 51 человек, среди них 27 детей, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы встречаем в Грозном первую группу беженцев из сектора Газа в количестве 51 человек, многие из которых дети. Пребывание жителей сектора Газа в Чеченской Республике держит на личном контроле глава региона Рамзан Кадыров. Для них здесь созданы лучшие условия для комфортного проживания в регионе", — рассказал агентству министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Он добавил, что завтра в регион прибудет вторая группа — более ста человек.
На железнодорожном вокзале Грозного беженцев встретили чиновники и журналисты. Прибывших разместят в детском оздоровительном лагере "Горный ключ", который находится в селе Автуры.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что Чечня готова принять 250 беженцев из Палестины.
Как уточнили накануне в представительстве России в Рамалле, около 400 россиян ожидают эвакуации из анклава. План их вывоза пока прорабатывается.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
 
ПалестинаГрозныйОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала