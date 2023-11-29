https://ria.ru/20231129/bespilotnik-1912674352.html

Над Ростовской областью сбили беспилотник

Над Ростовской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 29.11.2023

Над Ростовской областью сбили беспилотник

Системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Ростовской областью, заявили в пресс-службе Министерства обороны России. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:50

2023-11-29T15:50

2023-11-29T16:21

специальная военная операция на украине

ростовская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей собянин

москва

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Ростовской областью, заявили в пресс-службе Министерства обороны России."Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области", — рассказали в ведомстве.В среду утром Минобороны также сообщило о поражении БПЛА над Подольском. Как позднее уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, аппарат летел к столице. По его словам, при падении обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет.Кроме того, в минувшее воскресенье силы ПВО предотвратили массовую атаку украинских дронов, перехватив их над Московской, Тульской, Калужской, Смоленской и Брянской областями.ВСУ практически ежедневно пытаются наносить удары по приграничным и центральным регионам России при помощи беспилотников, которые сбивают средства противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

ростовская область

москва

россия

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ростовская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей собянин, москва, вооруженные силы украины, россия