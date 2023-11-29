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Над Ростовской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 29.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:50 29.11.2023 (обновлено: 16:21 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/bespilotnik-1912674352.html
Над Ростовской областью сбили беспилотник
Над Ростовской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 29.11.2023
Над Ростовской областью сбили беспилотник
Системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Ростовской областью, заявили в пресс-службе Министерства обороны России. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:50
2023-11-29T16:21
специальная военная операция на украине
ростовская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей собянин
москва
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Ростовской областью, заявили в пресс-службе Министерства обороны России."Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области", — рассказали в ведомстве.В среду утром Минобороны также сообщило о поражении БПЛА над Подольском. Как позднее уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, аппарат летел к столице. По его словам, при падении обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет.Кроме того, в минувшее воскресенье силы ПВО предотвратили массовую атаку украинских дронов, перехватив их над Московской, Тульской, Калужской, Смоленской и Брянской областями.ВСУ практически ежедневно пытаются наносить удары по приграничным и центральным регионам России при помощи беспилотников, которые сбивают средства противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
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ростовская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей собянин, москва, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Собянин, Москва, Вооруженные силы Украины, Россия
Над Ростовской областью сбили беспилотник

Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Ростовской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Ростовской областью, заявили в пресс-службе Министерства обороны России.
«
"Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области", — рассказали в ведомстве.
В среду утром Минобороны также сообщило о поражении БПЛА над Подольском. Как позднее уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, аппарат летел к столице. По его словам, при падении обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет.
Кроме того, в минувшее воскресенье силы ПВО предотвратили массовую атаку украинских дронов, перехватив их над Московской, Тульской, Калужской, Смоленской и Брянской областями.
ВСУ практически ежедневно пытаются наносить удары по приграничным и центральным регионам России при помощи беспилотников, которые сбивают средства противовоздушной обороны.
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