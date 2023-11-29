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В конгрессе США заявили, что Хантера Байдена будут допрашивать - РИА Новости, 29.11.2023
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22:10 29.11.2023 (обновлено: 22:11 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/bayden-1912771768.html
В конгрессе США заявили, что Хантера Байдена будут допрашивать
В конгрессе США заявили, что Хантера Байдена будут допрашивать - РИА Новости, 29.11.2023
В конгрессе США заявили, что Хантера Байдена будут допрашивать
Палата представителей проведет допрос сына президента США Хантера Байдена и, вероятно, открытые слушания с его участием, сообщил конгрессмен Джим Джордан. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T22:10
2023-11-29T22:11
в мире
сша
джо байден
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Палата представителей проведет допрос сына президента США Хантера Байдена и, вероятно, открытые слушания с его участием, сообщил конгрессмен Джим Джордан. В контролируемой республиканцами нижней палате конгресса идет расследование, которое призвано доказать вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. "Хантер Байден будет у нас на допросе и, честно говоря, я думаю, на открытых слушаниях", - сказал на пресс-конференции республиканец Джордан, который возглавляет юридический комитет палаты. Сам президент США Джо Байден настаивает, что не был в курсе деловых связей родни за рубежом. Накануне адвокат Хантера Байден уведомил палату представителей, что его клиент, получивший повестку от конгрессменов, готов участвовать в открытых слушаниях 13 декабря во избежание тенденциозных утечек с мероприятий в закрытых форматах.
https://ria.ru/20231004/biden-1900565716.html
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в мире, сша, джо байден, конгресс сша
В мире, США, Джо Байден, Конгресс США
В конгрессе США заявили, что Хантера Байдена будут допрашивать

Конгрессмен: сына Байдена ждет допрос палаты представителей и открытые слушания

© AP Photo / Saul LoebХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Saul Loeb
Хантер Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Палата представителей проведет допрос сына президента США Хантера Байдена и, вероятно, открытые слушания с его участием, сообщил конгрессмен Джим Джордан.
В контролируемой республиканцами нижней палате конгресса идет расследование, которое призвано доказать вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.
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"Хантер Байден будет у нас на допросе и, честно говоря, я думаю, на открытых слушаниях", - сказал на пресс-конференции республиканец Джордан, который возглавляет юридический комитет палаты.
Сам президент США Джо Байден настаивает, что не был в курсе деловых связей родни за рубежом.
Накануне адвокат Хантера Байден уведомил палату представителей, что его клиент, получивший повестку от конгрессменов, готов участвовать в открытых слушаниях 13 декабря во избежание тенденциозных утечек с мероприятий в закрытых форматах.
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