https://ria.ru/20231129/bayden-1912771768.html
В конгрессе США заявили, что Хантера Байдена будут допрашивать
В конгрессе США заявили, что Хантера Байдена будут допрашивать - РИА Новости, 29.11.2023
В конгрессе США заявили, что Хантера Байдена будут допрашивать
Палата представителей проведет допрос сына президента США Хантера Байдена и, вероятно, открытые слушания с его участием, сообщил конгрессмен Джим Джордан. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T22:10
2023-11-29T22:10
2023-11-29T22:11
в мире
сша
джо байден
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802534809_699:10:2429:983_1920x0_80_0_0_809cf3b65296053440e8f7164d5811ac.jpg
ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Палата представителей проведет допрос сына президента США Хантера Байдена и, вероятно, открытые слушания с его участием, сообщил конгрессмен Джим Джордан. В контролируемой республиканцами нижней палате конгресса идет расследование, которое призвано доказать вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. "Хантер Байден будет у нас на допросе и, честно говоря, я думаю, на открытых слушаниях", - сказал на пресс-конференции республиканец Джордан, который возглавляет юридический комитет палаты. Сам президент США Джо Байден настаивает, что не был в курсе деловых связей родни за рубежом. Накануне адвокат Хантера Байден уведомил палату представителей, что его клиент, получивший повестку от конгрессменов, готов участвовать в открытых слушаниях 13 декабря во избежание тенденциозных утечек с мероприятий в закрытых форматах.
https://ria.ru/20231004/biden-1900565716.html
https://ria.ru/20230914/obvineniya-1896419775.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802534809_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_3d2811af290ca20e4cfa9dd917ede73a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, конгресс сша
В мире, США, Джо Байден, Конгресс США
В конгрессе США заявили, что Хантера Байдена будут допрашивать
Конгрессмен: сына Байдена ждет допрос палаты представителей и открытые слушания
ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Палата представителей проведет допрос сына президента США Хантера Байдена и, вероятно, открытые слушания с его участием, сообщил конгрессмен Джим Джордан.
В контролируемой республиканцами нижней палате конгресса идет расследование, которое призвано доказать вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.
СМИ раскрыли размер долга Хантера Байдена по юридическим процессам
"Хантер Байден будет у нас на допросе и, честно говоря, я думаю, на открытых слушаниях", - сказал на пресс-конференции республиканец Джордан, который возглавляет юридический комитет палаты.
Сам президент США Джо Байден настаивает, что не был в курсе деловых связей родни за рубежом.
Накануне адвокат Хантера Байден уведомил палату представителей, что его клиент, получивший повестку от конгрессменов, готов участвовать в открытых слушаниях 13 декабря во избежание тенденциозных утечек с мероприятий в закрытых форматах.
Рамасвами назвал обвинения в адрес Хантера Байдена "дымовой завесой"