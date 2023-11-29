https://ria.ru/20231129/bayden-1912771768.html

В конгрессе США заявили, что Хантера Байдена будут допрашивать

В конгрессе США заявили, что Хантера Байдена будут допрашивать - РИА Новости, 29.11.2023

В конгрессе США заявили, что Хантера Байдена будут допрашивать

Палата представителей проведет допрос сына президента США Хантера Байдена и, вероятно, открытые слушания с его участием, сообщил конгрессмен Джим Джордан. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T22:10

2023-11-29T22:10

2023-11-29T22:11

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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Палата представителей проведет допрос сына президента США Хантера Байдена и, вероятно, открытые слушания с его участием, сообщил конгрессмен Джим Джордан. В контролируемой республиканцами нижней палате конгресса идет расследование, которое призвано доказать вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. "Хантер Байден будет у нас на допросе и, честно говоря, я думаю, на открытых слушаниях", - сказал на пресс-конференции республиканец Джордан, который возглавляет юридический комитет палаты. Сам президент США Джо Байден настаивает, что не был в курсе деловых связей родни за рубежом. Накануне адвокат Хантера Байден уведомил палату представителей, что его клиент, получивший повестку от конгрессменов, готов участвовать в открытых слушаниях 13 декабря во избежание тенденциозных утечек с мероприятий в закрытых форматах.

https://ria.ru/20231004/biden-1900565716.html

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