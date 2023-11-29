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Школы Рязанской области до конца года получат больше 40 новых автобусов
Школы Рязанской области до конца года получат больше 40 новых автобусов - РИА Новости, 29.11.2023
Школы Рязанской области до конца года получат больше 40 новых автобусов
В районы Рязанской области направлено 32 новых школьных автобуса, до конца года ожидается отправка еще десяти единиц транспорта, сообщил губернатор Павел... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:01
2023-11-29T17:01
2023-11-29T17:01
рязанская область
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. В районы Рязанской области направлено 32 новых школьных автобуса, до конца года ожидается отправка еще десяти единиц транспорта, сообщил губернатор Павел Малков. "Новые автобусы для районных школ. Партия из 32 автобусов сегодня отправилась в муниципалитеты. Машины вместительные, комфортные и безопасные, оснащены "Глонасс" и тахографами", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что до конца этого года в школы региона будет направлено еще десять автобусов. Замена старого транспорта, по словам губернатора, производится благодаря федеральной поддержке. "Это часть большой работы по обновлению школьного транспорта — в прошлом учебном году регион получил 99 автобусов. Всё для того, чтобы дети добирались до школы на комфортном и безопасном транспорте", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908429926.html
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рязанская область
Рязанская область, Рязанская область
Школы Рязанской области до конца года получат больше 40 новых автобусов
Школы Рязанской области до конца года получат больше 40 новых автобусов
РЯЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости.
В районы Рязанской области направлено 32 новых школьных автобуса, до конца года ожидается отправка еще десяти единиц транспорта, сообщил губернатор
Павел Малков.
"Новые автобусы для районных школ. Партия из 32 автобусов сегодня отправилась в муниципалитеты. Машины вместительные, комфортные и безопасные, оснащены "Глонасс" и тахографами", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что до конца этого года в школы региона будет направлено еще десять автобусов. Замена старого транспорта, по словам губернатора, производится благодаря федеральной поддержке.
"Это часть большой работы по обновлению школьного транспорта — в прошлом учебном году регион получил 99 автобусов. Всё для того, чтобы дети добирались до школы на комфортном и безопасном транспорте", - подчеркнул глава региона.
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