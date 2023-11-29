https://ria.ru/20231129/avtobusy-1912695837.html

Школы Рязанской области до конца года получат больше 40 новых автобусов

Школы Рязанской области до конца года получат больше 40 новых автобусов - РИА Новости, 29.11.2023

Школы Рязанской области до конца года получат больше 40 новых автобусов

В районы Рязанской области направлено 32 новых школьных автобуса, до конца года ожидается отправка еще десяти единиц транспорта, сообщил губернатор Павел... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:01

2023-11-29T17:01

2023-11-29T17:01

рязанская область

рязанская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756363933_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cf6986ab32668efc770e45f1112c9826.jpg

РЯЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. В районы Рязанской области направлено 32 новых школьных автобуса, до конца года ожидается отправка еще десяти единиц транспорта, сообщил губернатор Павел Малков. "Новые автобусы для районных школ. Партия из 32 автобусов сегодня отправилась в муниципалитеты. Машины вместительные, комфортные и безопасные, оснащены "Глонасс" и тахографами", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что до конца этого года в школы региона будет направлено еще десять автобусов. Замена старого транспорта, по словам губернатора, производится благодаря федеральной поддержке. "Это часть большой работы по обновлению школьного транспорта — в прошлом учебном году регион получил 99 автобусов. Всё для того, чтобы дети добирались до школы на комфортном и безопасном транспорте", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908429926.html

https://ria.ru/20231010/ryazan-1901803463.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязанская область