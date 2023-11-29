В Пентагоне прокомментировали инцидент с иранским дроном и авианосцем США
Пентагон заявил о проведении оценки пролета БПЛА Ирана у авианосца "Эйзенхауэр"
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Kody PhillipsАвианосец ВМС США "Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower)
Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower). Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США проводит оценку инцидента с пролетом иранского дрона вблизи авианосца "Дуайт Эйзенхауэр" в Персидском заливе, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
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"Я в курсе этих сообщений. Мы проводим их оценку", - сообщил он журналистам на вопрос о пролете иранского дрона рядом с американским авианосцем.
Представитель американского оборонного ведомства также добавил, что пока в Пентагоне не готовы комментировать случившееся.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США заметили иранский дрон рядом со своим авианосцем в Персидском заливе. По данным телеканала, беспилотник, предположительно, пролетел мимо корабля, когда тот находился в международных водах, дрон проигнорировал множественные предупреждения.
В понедельник в Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что американская ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" прошла через Ормузский пролив в воды Персидского залива, где будет вести "патрулирование для обеспечения свободы навигации по ключевым международным водным маршрутам". В состав группы входят флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий. Согласно сообщению, вместе с американскими кораблями также находится один французский фрегат "Лангедок".