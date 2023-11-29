https://ria.ru/20231129/avianosets-1912523161.html

В Пентагоне прокомментировали инцидент с иранским дроном и авианосцем США

В Пентагоне прокомментировали инцидент с иранским дроном и авианосцем США - РИА Новости, 29.11.2023

В Пентагоне прокомментировали инцидент с иранским дроном и авианосцем США

Министерство обороны США проводит оценку инцидента с пролетом иранского дрона вблизи авианосца "Дуайт Эйзенхауэр" в Персидском заливе, заявил официальный... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T04:29

2023-11-29T04:29

2023-11-29T04:29

персидский залив

ормузский пролив

сша

дуайт эйзенхауэр

патрик райдер

министерство обороны сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565817709_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_efbfadf7e0e648b3281c9511ffdb25ee.jpg

ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США проводит оценку инцидента с пролетом иранского дрона вблизи авианосца "Дуайт Эйзенхауэр" в Персидском заливе, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Я в курсе этих сообщений. Мы проводим их оценку", - сообщил он журналистам на вопрос о пролете иранского дрона рядом с американским авианосцем. Представитель американского оборонного ведомства также добавил, что пока в Пентагоне не готовы комментировать случившееся. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США заметили иранский дрон рядом со своим авианосцем в Персидском заливе. По данным телеканала, беспилотник, предположительно, пролетел мимо корабля, когда тот находился в международных водах, дрон проигнорировал множественные предупреждения. В понедельник в Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что американская ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" прошла через Ормузский пролив в воды Персидского залива, где будет вести "патрулирование для обеспечения свободы навигации по ключевым международным водным маршрутам". В состав группы входят флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий. Согласно сообщению, вместе с американскими кораблями также находится один французский фрегат "Лангедок".

https://ria.ru/20231119/iran-1910450728.html

персидский залив

ормузский пролив

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

персидский залив, ормузский пролив, сша, дуайт эйзенхауэр, патрик райдер, министерство обороны сша, в мире