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В Пентагоне прокомментировали инцидент с иранским дроном и авианосцем США - РИА Новости, 29.11.2023
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04:29 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/avianosets-1912523161.html
В Пентагоне прокомментировали инцидент с иранским дроном и авианосцем США
В Пентагоне прокомментировали инцидент с иранским дроном и авианосцем США - РИА Новости, 29.11.2023
В Пентагоне прокомментировали инцидент с иранским дроном и авианосцем США
Министерство обороны США проводит оценку инцидента с пролетом иранского дрона вблизи авианосца "Дуайт Эйзенхауэр" в Персидском заливе, заявил официальный... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T04:29
2023-11-29T04:29
персидский залив
ормузский пролив
сша
дуайт эйзенхауэр
патрик райдер
министерство обороны сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США проводит оценку инцидента с пролетом иранского дрона вблизи авианосца "Дуайт Эйзенхауэр" в Персидском заливе, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Я в курсе этих сообщений. Мы проводим их оценку", - сообщил он журналистам на вопрос о пролете иранского дрона рядом с американским авианосцем. Представитель американского оборонного ведомства также добавил, что пока в Пентагоне не готовы комментировать случившееся. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США заметили иранский дрон рядом со своим авианосцем в Персидском заливе. По данным телеканала, беспилотник, предположительно, пролетел мимо корабля, когда тот находился в международных водах, дрон проигнорировал множественные предупреждения. В понедельник в Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что американская ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" прошла через Ормузский пролив в воды Персидского залива, где будет вести "патрулирование для обеспечения свободы навигации по ключевым международным водным маршрутам". В состав группы входят флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий. Согласно сообщению, вместе с американскими кораблями также находится один французский фрегат "Лангедок".
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персидский залив, ормузский пролив, сша, дуайт эйзенхауэр, патрик райдер, министерство обороны сша, в мире
Персидский залив, Ормузский пролив, США, Дуайт Эйзенхауэр, Патрик Райдер, Министерство обороны США, В мире
В Пентагоне прокомментировали инцидент с иранским дроном и авианосцем США

Пентагон заявил о проведении оценки пролета БПЛА Ирана у авианосца "Эйзенхауэр"

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Kody PhillipsАвианосец ВМС США "Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower)
Авианосец ВМС США Эйзенхауэр (USS Dwight D. Eisenhower) - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Kody Phillips
Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower). Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США проводит оценку инцидента с пролетом иранского дрона вблизи авианосца "Дуайт Эйзенхауэр" в Персидском заливе, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Я в курсе этих сообщений. Мы проводим их оценку", - сообщил он журналистам на вопрос о пролете иранского дрона рядом с американским авианосцем.
Представитель американского оборонного ведомства также добавил, что пока в Пентагоне не готовы комментировать случившееся.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США заметили иранский дрон рядом со своим авианосцем в Персидском заливе. По данным телеканала, беспилотник, предположительно, пролетел мимо корабля, когда тот находился в международных водах, дрон проигнорировал множественные предупреждения.
В понедельник в Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что американская ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" прошла через Ормузский пролив в воды Персидского залива, где будет вести "патрулирование для обеспечения свободы навигации по ключевым международным водным маршрутам". В состав группы входят флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий. Согласно сообщению, вместе с американскими кораблями также находится один французский фрегат "Лангедок".
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Персидский заливОрмузский проливСШАДуайт ЭйзенхауэрПатрик РайдерМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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