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На Ставрополье столкнулись два автомобиля, есть погибшие - РИА Новости, 29.11.2023
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21:51 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/avariya-1912768515.html
На Ставрополье столкнулись два автомобиля, есть погибшие
На Ставрополье столкнулись два автомобиля, есть погибшие - РИА Новости, 29.11.2023
На Ставрополье столкнулись два автомобиля, есть погибшие
Трое человек погибли и столько же пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Георгиевском округе Ставропольского края, сообщает... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T21:51
2023-11-29T21:51
происшествия
ставропольский край
авто
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ПЯТИГОРСК, 29 ноя – РИА Новости. Трое человек погибли и столько же пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Георгиевском округе Ставропольского края, сообщает Госавтоинспекция по региону. По данным ведомства, ДТП произошло около 19.00 мск вблизи станицы Георгиевской. "Водитель автомобиля БМВ, совершая разворот, где это не запрещено ПДД, не убедился в безопасности манёвра, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Лада Приора. В результате от полученных травм на месте погибли водитель и пассажир Приоры, а также пассажирка иномарки. В больницу с тяжелыми травмами доставлены водитель БМВ и два пассажира Приоры", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что за рулём иномарки находился 70-летний местный житель, который "только в этом году трижды нарушал скоростной режим". "В Приоре находились жители Советского округа. Погибшим водителю и пассажиру отечественного автомобиля - 36 лет. Пострадавшим пассажирам Приоры - 34 и 19. Погибшая пассажирка иномарки - 69-летняя супруга спровоцировавшего ДТП водителя", – добавили в ведомстве.
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происшествия, ставропольский край, авто
Происшествия, Ставропольский край, Авто
На Ставрополье столкнулись два автомобиля, есть погибшие

В ДТП с двумя легковушками на Ставрополье погибли три человека, трое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 29 ноя – РИА Новости. Трое человек погибли и столько же пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Георгиевском округе Ставропольского края, сообщает Госавтоинспекция по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло около 19.00 мск вблизи станицы Георгиевской.
"Водитель автомобиля БМВ, совершая разворот, где это не запрещено ПДД, не убедился в безопасности манёвра, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Лада Приора. В результате от полученных травм на месте погибли водитель и пассажир Приоры, а также пассажирка иномарки. В больницу с тяжелыми травмами доставлены водитель БМВ и два пассажира Приоры", – информирует ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что за рулём иномарки находился 70-летний местный житель, который "только в этом году трижды нарушал скоростной режим".
"В Приоре находились жители Советского округа. Погибшим водителю и пассажиру отечественного автомобиля - 36 лет. Пострадавшим пассажирам Приоры - 34 и 19. Погибшая пассажирка иномарки - 69-летняя супруга спровоцировавшего ДТП водителя", – добавили в ведомстве.
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ПроисшествияСтавропольский крайАвто
 
 
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