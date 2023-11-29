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В Минобороны рассказали об "истреблении" артиллерии ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 29.11.2023
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05:07 29.11.2023 (обновлено: 05:16 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/artilleriya-1912524518.html
В Минобороны рассказали об "истреблении" артиллерии ВСУ под Красным Лиманом
В Минобороны рассказали об "истреблении" артиллерии ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 29.11.2023
В Минобороны рассказали об "истреблении" артиллерии ВСУ под Красным Лиманом
Батарея Центрального военного округа, вооруженная гаубицами 2А36 "Гиацинт-Б", в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении уничтожила... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T05:07
2023-11-29T05:16
россия
вооруженные силы украины
центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Батарея Центрального военного округа, вооруженная гаубицами 2А36 "Гиацинт-Б", в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении уничтожила позиционный район артиллерии ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны России."Получив координаты разведанного района размещения артиллерии ВСУ, расчеты орудий "Гиацинт-Б" прибыли на позицию, провели наводку по выданным разведкой координатам и серией выстрелов поразили район размещения тяжелого и среднего артиллерийского вооружения украинских националистов, а также погреба для хранения боеприпасов, точку подвозу и разгрузки", - рассказали в военном ведомстве.Командование ЦВО высоко оценивает применение 152-миллиметровых орудий "Гиацинт-Б" за большую дальность, точность боеприпасов и огневую мощь, а также простоту в эксплуатации и обслуживании, добавили в Минобороны.Накануне в военном ведомстве сообщали, что потери противника на Краснолиманском направлении за сутки составили до 40 человек.
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911479378.html
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россия, вооруженные силы украины, центральный военный округ
Россия, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ
В Минобороны рассказали об "истреблении" артиллерии ВСУ под Красным Лиманом

Минобороны: "Гиацинты" ЦВО истребляют артиллерию противника под Красным Лиманом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" на Краснолиманском направлении
Военнослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" на Краснолиманском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Батарея Центрального военного округа, вооруженная гаубицами 2А36 "Гиацинт-Б", в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении уничтожила позиционный район артиллерии ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"Получив координаты разведанного района размещения артиллерии ВСУ, расчеты орудий "Гиацинт-Б" прибыли на позицию, провели наводку по выданным разведкой координатам и серией выстрелов поразили район размещения тяжелого и среднего артиллерийского вооружения украинских националистов, а также погреба для хранения боеприпасов, точку подвозу и разгрузки", - рассказали в военном ведомстве.
Командование ЦВО высоко оценивает применение 152-миллиметровых орудий "Гиацинт-Б" за большую дальность, точность боеприпасов и огневую мощь, а также простоту в эксплуатации и обслуживании, добавили в Минобороны.
Накануне в военном ведомстве сообщали, что потери противника на Краснолиманском направлении за сутки составили до 40 человек.
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