https://ria.ru/20231129/artefakty-1912601323.html

МИД России прокомментировал ситуацию с мрамором Парфенона в музее в Лондоне

МИД России прокомментировал ситуацию с мрамором Парфенона в музее в Лондоне - РИА Новости, 29.11.2023

МИД России прокомментировал ситуацию с мрамором Парфенона в музее в Лондоне

Наличие в западных музеях иностранных артефактов, в том числе древнегреческих ценностей в Британии, - это проявление колониальной традиции воровства, заявила... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:23

2023-11-29T12:23

2023-11-29T12:29

мария захарова

британский музей

риши сунак

кириакос мицотакис

греция

великобритания

в мире

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Наличие в западных музеях иностранных артефактов, в том числе древнегреческих ценностей в Британии, - это проявление колониальной традиции воровства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для СМИ. Ранее британский премьер Риши Сунак отказался от встречи с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом, находившимся в Лондоне. Мицотакис планировал поднять на встрече вопрос о возвращении скульптур Парфенона, вывезенных в начале 19-го века британским посланником в Константинополе лордом Элгином. Греция заявляет о краже и незаконно вывозе произведений искусства. Великобритания утверждает, что скульптуры были законно приобретены лордом Элгином, а сейчас их законный владелец - Британский музей. "Это все и есть то самое воровство, и мы абсолютно разделяем эту точку зрения. Это колониальная традиция. Они много столетий похищали в разных уголках мира национальные ценности, и их музеи это - по большому счету коллекции наворованного в колониях", - заявила Захарова, характеризуя наличие нелегально вывезенных ценностей, в том числе древнегреческих, в Британском музее. При этом она отметила, что скандал со скульптурами - "вопрос двусторонних отношений государств". "Они являются суверенными, они решат свои вопросы самостоятельно", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20231128/gretsiya-1912337312.html

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мария захарова, британский музей, риши сунак, кириакос мицотакис, греция, великобритания, в мире