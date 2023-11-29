https://ria.ru/20231129/artefakty-1912601323.html
МИД России прокомментировал ситуацию с мрамором Парфенона в музее в Лондоне
МИД России прокомментировал ситуацию с мрамором Парфенона в музее в Лондоне - РИА Новости, 29.11.2023
МИД России прокомментировал ситуацию с мрамором Парфенона в музее в Лондоне
Наличие в западных музеях иностранных артефактов, в том числе древнегреческих ценностей в Британии, - это проявление колониальной традиции воровства, заявила... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:23
2023-11-29T12:23
2023-11-29T12:29
мария захарова
британский музей
риши сунак
кириакос мицотакис
греция
великобритания
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731981745_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb0dee2e952fcf2bfe5f4e9dae215802.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Наличие в западных музеях иностранных артефактов, в том числе древнегреческих ценностей в Британии, - это проявление колониальной традиции воровства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для СМИ. Ранее британский премьер Риши Сунак отказался от встречи с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом, находившимся в Лондоне. Мицотакис планировал поднять на встрече вопрос о возвращении скульптур Парфенона, вывезенных в начале 19-го века британским посланником в Константинополе лордом Элгином. Греция заявляет о краже и незаконно вывозе произведений искусства. Великобритания утверждает, что скульптуры были законно приобретены лордом Элгином, а сейчас их законный владелец - Британский музей. "Это все и есть то самое воровство, и мы абсолютно разделяем эту точку зрения. Это колониальная традиция. Они много столетий похищали в разных уголках мира национальные ценности, и их музеи это - по большому счету коллекции наворованного в колониях", - заявила Захарова, характеризуя наличие нелегально вывезенных ценностей, в том числе древнегреческих, в Британском музее. При этом она отметила, что скандал со скульптурами - "вопрос двусторонних отношений государств". "Они являются суверенными, они решат свои вопросы самостоятельно", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20231128/gretsiya-1912337312.html
греция
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731981745_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e62e8ff8d843a331fe0dbced278b390c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, британский музей, риши сунак, кириакос мицотакис, греция, великобритания, в мире
Мария Захарова, Британский музей, Риши Сунак, Кириакос Мицотакис, Греция, Великобритания, В мире
МИД России прокомментировал ситуацию с мрамором Парфенона в музее в Лондоне
МИД назвал иностранные ценности в музеях Запада колониальной традицией воровства