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МИД России прокомментировал ситуацию с мрамором Парфенона в музее в Лондоне - РИА Новости, 29.11.2023
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12:23 29.11.2023 (обновлено: 12:29 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/artefakty-1912601323.html
МИД России прокомментировал ситуацию с мрамором Парфенона в музее в Лондоне
МИД России прокомментировал ситуацию с мрамором Парфенона в музее в Лондоне - РИА Новости, 29.11.2023
МИД России прокомментировал ситуацию с мрамором Парфенона в музее в Лондоне
Наличие в западных музеях иностранных артефактов, в том числе древнегреческих ценностей в Британии, - это проявление колониальной традиции воровства, заявила... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:23
2023-11-29T12:29
мария захарова
британский музей
риши сунак
кириакос мицотакис
греция
великобритания
в мире
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Наличие в западных музеях иностранных артефактов, в том числе древнегреческих ценностей в Британии, - это проявление колониальной традиции воровства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для СМИ. Ранее британский премьер Риши Сунак отказался от встречи с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом, находившимся в Лондоне. Мицотакис планировал поднять на встрече вопрос о возвращении скульптур Парфенона, вывезенных в начале 19-го века британским посланником в Константинополе лордом Элгином. Греция заявляет о краже и незаконно вывозе произведений искусства. Великобритания утверждает, что скульптуры были законно приобретены лордом Элгином, а сейчас их законный владелец - Британский музей. "Это все и есть то самое воровство, и мы абсолютно разделяем эту точку зрения. Это колониальная традиция. Они много столетий похищали в разных уголках мира национальные ценности, и их музеи это - по большому счету коллекции наворованного в колониях", - заявила Захарова, характеризуя наличие нелегально вывезенных ценностей, в том числе древнегреческих, в Британском музее. При этом она отметила, что скандал со скульптурами - "вопрос двусторонних отношений государств". "Они являются суверенными, они решат свои вопросы самостоятельно", - сказала Захарова.
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мария захарова, британский музей, риши сунак, кириакос мицотакис, греция, великобритания, в мире
Мария Захарова, Британский музей, Риши Сунак, Кириакос Мицотакис, Греция, Великобритания, В мире
МИД России прокомментировал ситуацию с мрамором Парфенона в музее в Лондоне

МИД назвал иностранные ценности в музеях Запада колониальной традицией воровства

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкПарфенон
Парфенон - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Парфенон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Наличие в западных музеях иностранных артефактов, в том числе древнегреческих ценностей в Британии, - это проявление колониальной традиции воровства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для СМИ.
Ранее британский премьер Риши Сунак отказался от встречи с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом, находившимся в Лондоне. Мицотакис планировал поднять на встрече вопрос о возвращении скульптур Парфенона, вывезенных в начале 19-го века британским посланником в Константинополе лордом Элгином. Греция заявляет о краже и незаконно вывозе произведений искусства. Великобритания утверждает, что скульптуры были законно приобретены лордом Элгином, а сейчас их законный владелец - Британский музей.
«
"Это все и есть то самое воровство, и мы абсолютно разделяем эту точку зрения. Это колониальная традиция. Они много столетий похищали в разных уголках мира национальные ценности, и их музеи это - по большому счету коллекции наворованного в колониях", - заявила Захарова, характеризуя наличие нелегально вывезенных ценностей, в том числе древнегреческих, в Британском музее.
При этом она отметила, что скандал со скульптурами - "вопрос двусторонних отношений государств". "Они являются суверенными, они решат свои вопросы самостоятельно", - сказала Захарова.
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Мария ЗахароваБританский музейРиши СунакКириакос МицотакисГрецияВеликобританияВ мире
 
 
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