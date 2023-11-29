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Украинскую певицу Джамалу будут заочно судить за фейки об армии России
Украинскую певицу Джамалу будут заочно судить за фейки об армии России - РИА Новости, 29.11.2023
Украинскую певицу Джамалу будут заочно судить за фейки об армии России
Украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) будут заочно судить в Москве за распространение недостоверной информации о российской армии, сообщает... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:25
2023-11-29T16:25
2023-11-29T16:25
общество
россия
москва
джамала (сусана джамаладинова)
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) будут заочно судить в Москве за распространение недостоверной информации о российской армии, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в среду. "Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Сусаны Джамаладиновой. Она обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ в целях защиты интересов России)", - говорится в релизе. Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд для рассмотрения по существу. Джамала, по заявлению ведомства, находится в международном розыске и заочно арестована в России. Фабула сводится к тому, что вскоре после начала СВО, а именно 4 апреля 2022 года, Джамаладинова, "руководствуясь мотивами ненависти", опубликовала пост с "ложной информацией о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции".
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общество, россия, москва, джамала (сусана джамаладинова)
Общество, Россия, Москва, Джамала (Сусана Джамаладинова)
Украинскую певицу Джамалу будут заочно судить за фейки об армии России
Прокуратура: украинскую певицу Джамалу будут заочно судить за фейки об армии РФ