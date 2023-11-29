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Алаудинов сообщил о переломе в сознании украинских военных - РИА Новости, 29.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:59 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/alaudinov-1912514159.html
Алаудинов сообщил о переломе в сознании украинских военных
Алаудинов сообщил о переломе в сознании украинских военных - РИА Новости, 29.11.2023
Алаудинов сообщил о переломе в сознании украинских военных
Большая часть бойцов ВСУ при малейшей возможности сдается в плен российским войскам, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", Герой России Апты... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T00:59
2023-11-29T00:59
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
россия
ростовская область
вооруженные силы украины
единая россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя – РИА Новости. Большая часть бойцов ВСУ при малейшей возможности сдается в плен российским войскам, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", Герой России Апты Алаудинов в кулуарах первой дискуссионной площадки "Горжусь Россией", которая прошла во вторник на территории мемориального комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области. "Сейчас ... в сознании бойцов (ВСУ - ред.) ... произошел перелом. Да, среди них есть те, которые упоротые, как мы их называем… некоторые из них сидят на психотропных веществах, и за счёт этого… понимание у них происходящего неадекватное. Но большая часть бойцов ВСУ при малейшей возможности ... сдаются в плен", - рассказал Алаудинов. По его словам, на разных участках фронта каждый день у спецназа "Ахмат" и других подразделений Минобороны РФ - "обязательно новые пленные". При этом Алаудинов отметил, что войска киевского режима сознательно не дают возможности своим военным сохранить жизни и сдаться российским войскам. "Самих пленных ... взято очень много было, но, к сожалению, противник не даёт их всех вывести. Противник интенсивно обстреливает, не дает вывезти… пленных, сдавшихся всушников. Артиллерией (ВСУ - ред.) так наносят (удары - ред.), что б их бойцы не сдавались в плен", - отметил Алаудинов. Двадцать восьмого ноября в Ростовской области "Единая Россия" в преддверии Съезда партии провела первую дискуссионную площадку "Горжусь Россией", которая прошла на территории мемориального комплекса "Самбекские высоты". На дискуссионной площадке "Единая Россия" собрала несколько сотен участников из разных регионов, в том числе новых. Это ветераны и участники СВО, Герои России, представители военно-промышленного комплекса, врачи и учителя, военные корреспонденты и народные артисты, депутаты и сенаторы, губернаторы и представители региональных отделений партии, сторонники и активисты "Единой России".
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912271602.html
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апты алаудинов, россия, ростовская область, вооруженные силы украины, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Россия, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Единая Россия
Алаудинов сообщил о переломе в сознании украинских военных

Алаудинов: большая часть боевиков ВСУ при малейшей возможности сдается в плен

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя – РИА Новости. Большая часть бойцов ВСУ при малейшей возможности сдается в плен российским войскам, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", Герой России Апты Алаудинов в кулуарах первой дискуссионной площадки "Горжусь Россией", которая прошла во вторник на территории мемориального комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области.
«
"Сейчас ... в сознании бойцов (ВСУ - ред.) ... произошел перелом. Да, среди них есть те, которые упоротые, как мы их называем… некоторые из них сидят на психотропных веществах, и за счёт этого… понимание у них происходящего неадекватное. Но большая часть бойцов ВСУ при малейшей возможности ... сдаются в плен", - рассказал Алаудинов.
По его словам, на разных участках фронта каждый день у спецназа "Ахмат" и других подразделений Минобороны РФ - "обязательно новые пленные". При этом Алаудинов отметил, что войска киевского режима сознательно не дают возможности своим военным сохранить жизни и сдаться российским войскам.
"Самих пленных ... взято очень много было, но, к сожалению, противник не даёт их всех вывести. Противник интенсивно обстреливает, не дает вывезти… пленных, сдавшихся всушников. Артиллерией (ВСУ - ред.) так наносят (удары - ред.), что б их бойцы не сдавались в плен", - отметил Алаудинов.
Двадцать восьмого ноября в Ростовской области "Единая Россия" в преддверии Съезда партии провела первую дискуссионную площадку "Горжусь Россией", которая прошла на территории мемориального комплекса "Самбекские высоты". На дискуссионной площадке "Единая Россия" собрала несколько сотен участников из разных регионов, в том числе новых. Это ветераны и участники СВО, Герои России, представители военно-промышленного комплекса, врачи и учителя, военные корреспонденты и народные артисты, депутаты и сенаторы, губернаторы и представители региональных отделений партии, сторонники и активисты "Единой России".
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Специальная военная операция на УкраинеАпты АлаудиновРоссияРостовская областьВооруженные силы УкраиныЕдиная Россия
 
 
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